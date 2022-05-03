الاقتصاد المصري ومرونة التعامل مع التحديات.. إنفوجراف لـ«معلومات الوزراء»

أثبت الاقتصاد المصري قدرته على مواجهة التحديات، بمرونة لا مثيل لها، حيث نجح في تحقيق فائض أولي من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2021/2020 بنسبة 1.46%.

وشهد حجم الإنفاق على الاستثمارات العامة زيادة بنسبة 30%، مُسجلة 249.4 مليار جنيه، وكذلك زيادة في حجم الإنفاق على أجور وتعويضات العاملين بنسبة 10.4%، و9.3% زيادة في حجم الإنفاق على قطاع التعليم، و3.2% زيادة في حجم الإنفاق على دعم السلع التموينية، و22.8% زيادة في حجم الإنفاق على قطاع الصحة.