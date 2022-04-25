«معلومات الوزراء» يرصد تأثير كورونا والأزمة الأوكرانية على الاقتصاد العالمي

أطلق مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، عددًا جديدًا من سلسلة «مقتطفات تنموية»، والتي تضم باقة من المعارف الصادرة عن مؤسسات دولية ومراكز فكر عالمية.

مقتطفات تنموية

وصدر العدد الجديد من «مقتطفات تنموية» في 7 أقسام، جاء أولها تحت عنوان «عصر كوفيد - 19»، متضمنًا لتقرير صادر عن مؤسسة ماكنزي للاستشارات، أشار إلى أنّ توابع جائحة «كوفيد - 19» أدت إلى زعزعة الاقتصاد العالمي، فبعد عمليات الإغلاق في عام 2020، وتحديات سلسلة التوريد في عام 2021، بدأت موجة أخرى من الاضطرابات تؤثر الآن على جميع أنحاء العالم، بسبب ارتفاع أسعار المدخلات، وهو ما أشارت إليه «وول ستريت جورنال»، التي أكدت أنّ إغلاق المصانع في مدينتي شينزين وتشانغتشون، اللتين تعدان من مراكز التصنيع الأساسية في الصين، أدى إلى توقف الإنتاج في العديد من مصانع الإلكترونيات والسيارات، الأمر الذي يمثل أحدث تهديد لسلسلة التوريد المعطلة في العالم.

وفي قسم «اتجاهات عالمية» من العدد الجديد، تناول تقرير صادر عن منتدى الاقتصاد العالمي، تحذيرات القادة والسياسيين الأوكرانيين بشأن تداعيات الحرب على مستقبل الطاقة العالمي، في ظل حاجة النظام الطاقة الأوكراني لاستمرار تأمين إمدادات الطاقة وضمان تأمين مواقع الطاقة النووية.

ملاحقة المحتكرين

وفي قسم «اتجاهات محلية» من العدد الجديد من سلسلة «مقتطفات تنموية»، أشار تقرير أوردته وكالة الأنباء الصينية شينخوا، إلى محاولات الحكومة المصرية للحد من ارتفاع أسعار السلع الأساسية في الأسواق المحلية، والتأكيد على توافرها وملاحقة محتكريها.

وأشار تقرير صادر عن صحيفة المونيتور الأمريكية، إلى الخطوات المصرية لزيادة صادرات الغاز إلى أوروبا مع استمرار الحرب الروسية الأوكرانية، وطموح مصر لأن تصبح مركزًا إقليميًا لتصدير الطاقة.

وفي قسم «خبرات دولية»، تناول العدد الجديد 3 تجارب دولية، وهي: خطوات روسيا للهيمنة على صناعة السياحة في الفضاء في ظل احتدام التنافس من جانب الصين والولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلى محاولات سريلانكا لاحتواء الفقر الناجم عن جائحة «كوفيد 19»، وكذلك تجارب سيراليون مع قضايا تعليم الفتيات والحد من زواج الأطفال.

نظام الري الذكي

وفي قسم «مفاهيم تنموية»، ناقش العدد الجديد مفاهيم نظام الري الذكي، الذي يعتمد على التشغيل الإلكتروني لعملية الري بواسطة أجهزة استشعار تقيس نسبة المياه التي تحتاجها التربة استنادا إلى نسبة رطوبتها، إضافة إلى استعراض مفاهيم «التدقيق الإداري»، ويقصد به تحليل مدى كفاءة وقدرة إدارة الشركات على تقييم فعاليتها فيما يتعلق بالأهداف الاستراتيجية والسياسات التجارية.

وقدّم العدد الجديد من «مقتطفات تنموية»، عرضًا مختصرًا لأهم الكتب الشهيرة التي حظيت باهتمام الباحثين والمتخصصين حول العالم، جاء أبرزها كتاب يرصد تطورات الثورة الصناعية الرابعة، كما قدّم العدد عرضًا بأهم الكتب الصادرة في مجالات الإدارة والاقتصاد وغيرها.