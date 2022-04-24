معلومات الوزراء: 27% من الأفارقة محرومون من الإنترنت المحمول رغم توافره

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، إنفوجرافيك جديدًا يرصد خلاله أبرز النقاط التي تناولها البنك الدولي، في تحليله لحالة التكنولوجية الرقمية عالميًّا وفي الدول النامية.

5 مليارات مستخدم للتكنولوجيا الرقمية عالميا

وذكر التقرير، أنّه رغم ارتفاع عدد مستخدمي التكنولوجية الرقمية إلى 5 مليارات عالميًّا، فإنّه لا يزال 3 ملايين مستخدم غير متصلين بشبكة الإنترنت، ويعيش 96% منهم في الدول النامية، كما لوحظ زيادة 39% في عدد المستفيدين في الدول التي تطبق نظام المدفوعات الحكومية.

وفي نطاق أفريقيا؛ فإنّ 27% من سكان أفريقيا لا يستخدمون خدمات الإنترنت المحمول رغم توافرها لنحو 83% منهم، كما أنّ 40% من شبكات الألياف الضوئية الممتدة على أكثر من 400 ألف كم مملوكة للحكومات وغير مستغلة بصورة كاملة.

معوقات استخدام التكنولوجيا

ومن أجل سد هذه الفجوة هناك 3 معوقات أساسية لا بد من حلها؛ وهي: تكلفة خدمات الإنترنت وتوفيرها للجميع، التدريب على مهارات استخدام التكنولوجيا، وأخيرًا بناء الثقة والأمان.