«معلومات الوزراء»: إنشاء أول أكاديمية للتصدير في مصر «فيديو»

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء المصري مقطع فيديو جديدًا يرصد خلاله أبرز المعلومات التي أعلنتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية حول إنشاء أول أكاديمية للتصدير في مصر، في إطار المرحلة الثانية من برنامج «المساعدة من أجل التجارة للدول العربية» (الأفتياس)؛ بهدف إقامة كيان موحد يُعنَى بتدريب المُصدّرين وتقديم الاستشارات التصديرية في مصر ودول المنطقة.

الحكومة تدعم الأكاديمية لتحقيق أهدافها

ومن المخطط أن تكون الأكاديمية تحت إدارة القطاع الخاص وستدعمها الحكومة لتحقيق أهدافها وضمان استمراريتها، ومن المخطط إطلاقها خلال الاجتماع السنوي لمجلس محافظي البنك الإسلامي خلال يونيو 2022، وفق ما أعلنته وزارة التخطيط خلال أبريل 2022.