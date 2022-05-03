توقعات طقس 72 ساعة مقبلة.. انخفاض في درجات الحرارة والقاهرة تصل لـ29

أكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن هناك انخفاضًا طفيفًا في درجات الحرارة في طقس 72 ساعة المقبلة، حيث تنخفض درجات الحرارة ما بين 3 و4 درجات على جميع أنحاء الجمهورية.

وأشارت الأرصاد في بيان لها، أن الطقس سيكون مائلًا للحرارة على القاهرة الكبرى، والوجه البحري، وسيكون حارًا على محافظات شمال الصعيد وجنوب سيناء، وشديد الحرارة على محافظات جنوب الصعيد، فى حين سيكون معتدلًا على السواحل الشمالية الشرقية والغربية.

درجات الحرارة المتوقعة الأربعاء 4 مايو

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 17.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 17.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 16.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى22

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 18.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 42 والصغرى 23.

درجات الحرارة المتوقعة الخميس 5 مايو

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 17.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 17.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 17.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى22

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 18.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 23.

درجات الحرارة المتوقعة الجمعة 6 مايو

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 18.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 18.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 18.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى22

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 18.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 23.