وزير التعليم عن إجازة عيد الفطر: نستعد للامتحانات.. ليس لدينا وقت للمصايف

علق الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على إجازة عيد الفطر المبارك، التي بدأت منذ يوم السبت الماضي، وتستمر حتى السبت المقبل، قائلاً: «نحن في القاهرة ونعمل على التحضير لموسم الامتحانات»، مؤكدا أن الوزارة حريصة على التنسيق الكامل مع جميع المديريات والإدارات التعليمية في الوقت الحالي، للوقوف على الاستعدادات النهائية لامتحانات الفصل الدراسي الثاني.

أضاف «شوقي»، في رده على الأخبار المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي عبر «فيسبوك»، أنه لا يوجد وقت للمصايف في هذا التوقيت، موضحا أن كل قيادات التعليم تعمل في الوقت الحالي، على الانتهاء من الاستعداد لامتحانات التيرم الثاني التي تبدأ 7 مايو المقبل، وتعقد في المدارس في لجان مؤمنة ومراقبة جيدا.

ضرورة استغلال الوقت الحالي في مراجعة المقررات الدراسية

شدد وزير التربية والتعليم، على جميع الطلاب وأولياء الأمور، بضرورة استغلال الوقت الحالي في مراجعة المقررات الدراسية، والاستفادة من المنصات التعليمية التي وفرتها وزارة التربية والتعليم، حتى يتسنى لهم الاستعداد الجيد للامتحانات والتدريب على أسئلتها، التي تركز على الفهم وليس الحفظ والتلقين.

ونوه الدكتور طارق شوقي، بأن امتحانات الفصل الدراسي الثاني ستعقد ورقيا لطلاب المرحلتين الابتدائية والإعدادية ورقيا وإلكترونيا لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي، موضحا أن الوزارة أعلنت كل التفاصيل الخاصة بآلية عقد الامتحانات، ويبقى على الطلاب التحضير الجيد لها.

وفي سياق متصل، تعمل مديريات التربية والتعليم في الوقت الحالي على قدم وساق، للانتهاء من طباعة أسئلة الامتحانات، بعد أن تم وضعها وفق المواصفات الفنية التي حددها المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، فضلاً عن تجهيز اللجان الامتحانية وتوزيع الطلاب عليها بما يحافظ على تحقيق التباعد الاجتماعي لمواجهة فيروس كورونا.