حالة الطقس غدا الأربعاء 4-5-2022 في مصر.. استمرار الرياح وتراجع الحرارة

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، نشاط للرياح الشمالية الغربية المثيرة للرمال والأتربة أحيانا، غدا الأربعاء، ثالث ايام عيد الفطر، موضحة أنها ستكون بشكل متقطع على مناطق من السواحل الشمالية الغربية، ووسط وجنوب سيناء، والسواحل الشمالية الشرقية، والمحافظات المطلة على البحر المتوسط، وجبال البحر الأحمر.

انخفاض تدريجي في الحرارة

أضافت الأرصاد الجوية، فى بيان، اليوم الثلاثاء، أن طقس الغد سيكون غائم جزئيا، على القاهرة الكبرى، وشمال وجنوب الوجه البحري، وجبال البحر الأحمر، ووسط وجنوب سيناء، والسواحل الشمالية الشرقية والغربية، مع استمرار الانخفاض التدريجي في درجات الحرارة، التي بدأت منذ اليوم، وتستمر حتى نهاية الأسبوع الجاري.

وأشارت إلى أنه سيسود طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبري، وشمال وجنوب الوجه البحري، حار على مدن جنوب سيناء ومحافظات شمال الصعيد، في حين يكون الطقس معتدل الحرارة على السواحل الشرقية والسواحل الغربية ووسط سيناء، وجبال البحر الأحمر، وشديد الحرارة على محافظات جنوب الصعيد، خلال ساعات النهار، حيث تتراوح درجات الحرارة العظمي ما بين 30-43 درجة، بشكل متفاوت بين كل من محافظات شمال وجنوب البلاد، وشمال الدلتا، ومصر الوسطى.

طقس لطيف ليلا على القاهرة

وتابعت الأرصاد، بأنه مع بداية الليل، سيسود طقس لطيف من شمال القاهرة الكبرى، حتى شمال الصعيد، ومحافظات الوجه البحري، ومائل للبرودة على السواحل الشرقية والغربية ووسط سيناء، في حين يكون معتدلا على محافظات جنوب الصعيد وجنوب سيناء، وتتراوح درجات الحرارة الصغرى ما بين 18-24 درجة.

درجات الحرارة المتوقعة غدا الأربعاء

كشفت الأرصاد الجوية، درجات المتوقعة غدا الأربعاء، على جميع محافظات الجمهورية، التي جاءت على النحو التالي:

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 17.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 11.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 16.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 22.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 18.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 42 والصغرى 23.