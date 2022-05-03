«الأرصاد الجوية»: انعدام فرص تساقط الأمطار في ثاني أيام عيد الفطر

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إنّ اليوم وغدا سيشهدان انخفاضا طفيفا في درجات الحرارة بنحو درجتين عن الأمس، وستشهد الأجواء في فترة النهار زيادة في سطوع أشعة الشمس، موضحةً أنها ستكون ربيعية من مائلة للحرارة إلى حارة في فترة النهار على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية.

وأضافت غانم، في مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح» على قناة إكسترا نيوز، من تقديم الإعلاميين باسم طبانة ومنة فاروق وآية لطفي، أنّ الطقس سيكون معتدل الحرارة على السواحل الغربية والمحافظات المطلة على البحر المتوسط وشديد الحرارة على محافظات جنوب البلاد خلال فترات النهار، مشيرةً إلى تساقط أمطار على السواحل الغربية لأمس، ولكن اليوم، استقرت الأجواء ولا فرص لتساقط الأمطار.

الطقس في فترة النهار

وتابعت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية: «في فترة النهار، سنشهد نشاطا للرياح يصل إلى 40 كم وهو ما يساعد على الاحساس بانخفاض درجات الحرارة والأجواء الربيعية على أغلب مناطق الجمهورية، وتكون الرياح مثيرة لبعض الرمال خاصة في وسط سيناء وشمال الصعيد».

الطقس في فترة الليل

وأكدت أن درجات الحرارة ستنخفض في فترة الليل، والطقس سيكون لطيفا على أغلب الأنحاء، عدا السواحل الشمالية الغربية التي ستشهد انخفاضا حيث سيكون الطقس مائلا للبرودة، مشددةً على أنّ الأجواء مستقرة تماما على الأنحاء كافة، وسيشهد غدا وبعد غد انخفاضا جديدا في درجات الحرارة، وستكون الأجواء ربيعية مائلة للحرارة خلال فترات النهار ومائلة للبرودة خلال فترات الليل.