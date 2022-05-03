مصرع مسجل خطر في تبادل لإطلاق النيران مع قوات الشرطة بالجيزة

لقى مسجل خطر مصرعه فى الجيزة عقب تبادل لاطلاق النار مع قوات الشرطة بقيادة قطاع الأمن العام تحت إشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية للقطاع، حيث داهمت قوة أمنية مكان اختباء القتيل في مصنع مهجور بمدينة الصف، وتبادلت معه إطلاق النيران، حتى لقي مصرعه متأثرا باصابته.

تحديد مكان تواجد أحد العناصر الإجرامية

وقال بيان لوزارة الداخلية إنه إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الجنائية الخطرة، تمكنت جهود البحث الجنائى من تحديد مكان تواجد أحد العناصر الإجرامية مقيم بدائرة قسم الجناين بالسويس بأحد المصانع المهجورة بدائرة مركز شرطة الصف بالجيزة والمطلوب ضبطه وإحضاره فى قضيتي سرقة بالإكراه، والتنفيذ عليه فى 4 قضايا أخرى من بينها حكم بالسجن المؤبد.

مصرع المتهم في تبادل إطلاق النيران

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المذكور، فبادر بإطلاق الأعيرة النارية تجاه القوات وأسفر تبادل إطلاق النيران عن مصرعه، وعُثر بجواره على «قنبلة يدوية - رشاش - بندقية آلية - كمية من الذخيرة – كمية من مخدر الحشيش وزنت 5 كيلو جرام»، وسيارة ملاكي بدون لوحات معدنية، وجرى إتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.