ضبط 184 طربة حشيش بحوزة اثنين من العناصر الإجرامية بالإسكندرية ومطروح

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والأمن العام، وبالاشتراك مع مديريتي أمن الإسكندرية ومطروح، نشاط عنصرين من العناصر الإجرامية تخصصا فى الإتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائهما متخذين من دائرة قسمي شرطة ثان العامرية ومطروح مسرحا لمزاولة نشاطهما الإجرامي، ويأتي ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، خاصة جرائم الإتجار في المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.

ضبط اثنين من تجار المخدرات

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف العنصرين وأمكن ضبطهما على النحو التالي:

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ضبط 100 طربة لـ مخدر الحشيش وزنت 10 كيلو جرامات ومبلغ مالي وهاتفين بحوزة شخص «له معلومات جنائية»، مقيم بدائرة قسم شرطة برج العرب بالإسكندرية، حال استقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة ثان العامرية.

ضبط 84 طربة لمخدر الحشيش وزنت 8 آلاف و400 كيلو جرام ومبلغ مالي وهاتف بحوزة شخص «له معلومات جنائية»، مقيم بدائرة قسم شرطة حلوان بالقاهرة، حال تواجده بدائرة قسم شرطة مطروح.

بمواجهتهما بالمضبوطات أيدا ما جاء بالتحريات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وقُدِرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بنحو مليون و300 ألف جنيه.