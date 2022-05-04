سعر طبق وكرتونة البيض اليوم الأربعاء 4-5-2022 في الأسواق المحلية

يشهد سعار طبق وكرتونة البيض اليوم الأربعاء الموافق 4-5-2022، استقرارًا ملحوظًا في الأسواق المحلية المصرية، خاصة بعد انتهاء موجة إقبال المصريين على شراء كميات كبيرة من البيض من أجل عمل بسكويت العيد.

ومن خلال هذا التقرير، تقدم «الوطن» في السطور التالية، سعر طبق وكرتونة البيض اليوم الأربعاء الموافق 4 مايو من عام 2022، وذلك وفق تصريحات عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة لـ«الوطن»، والتي جاءت كالتالي:

سعر طبق البيض اليوم

وأوضح عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية القاهرة، في تصريح لـ«الوطن»، أن سعر طبق وكرتونة البيض الأبيض اليوم للمستهلك، قد تراوح ما بين 56 و58 جنيهًا، إذ يباع في المزارع بسعر يتراوح بين 51 و52 جنيهًا.

وأضاف «عبدالعزيز»، أن سعر طبق وكرتونة البيض الأحمر قد سجل اليوم الأربعاء ما بين 58 و60 جنيهًا، فيما سجل في المزارع ما بين 53 و55 جنيهًا.

سعر طبق البيض الأحمر اليوم

هذا وقد سجل سعر بيع طبق وكرتونة الأحمر والأبيض اليوم الأربعاء في الأسواق المحلية المصرية والمحالات التجارية المختلفة، كما يلي:

- تراوح سعر كرتونة البيض التي تضم 10 بيضات بين 32 و50 جنيهًا.

- سجل سعر كرتونة البيض الأبيض اليوم الأربعاء والتي تحتوي على 30 بيضة بين 65 و68 جنيهًا.

- فيما جاء سعر طبق البيض الأحمر والتي تحتوي على 10 بيضات بقيمة 30 جنيهًا وصولًا إلى 37 جنيهًا في بعض المناطق.

- كما تراوح سعر طبق وكرتونة البيض الأبيض، اليوم الأربعاء 4-5-2022 الذي يتكون من 30 بيضة، بين 70 و90 جنيهًا.