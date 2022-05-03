سعر طبق وكرتونة البيض اليوم الثلاثاء 3-5-2022 في الأسواق المحلية

اتجاه البعض لتجهيز بسكوت وكعك العيد في المنزل وتحديدا البسكويت الذي يدخل في محتوياته البيض جعل السلعة تشهد تذبذبًا ملحوظًا خلال اليومين الماضيين فضلا عن أن تلك السلعة تعد طعامًا أساسيًا مهمًا لصحة الجسم بشكل دائم، وتدخل في العديد من الوجبات سواء إفطار أو عشاء، كمصدر للبروتين، وعليه يبحث المستهلكون يوميًا عن سعر طبق وكرتونة البيض اليوم الثلاثاء.

وخلال هذا التقرير تقدم «الوطن» سعر طبق وكرتونة البيض اليوم الثلاثاء الموافق 3 مايو من عام 2022، وفق ما أعلنه عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة، والتي جاءت كالتالي:

سعر طبق البيض اليوم

وأوضح الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية القاهرة، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن سعر طبق وكرتونة البيض الأبيض للمستهلك، تراوح بين 56 و58 جنيهًا، إذ يباع في المزرعة بسعر يتراوح اليوم بين 51 و52 جنيهًا.

وأضاف «عبدالعزيز» أن سعر طبق وكرتونة البيض الأحمر اليوم الثلاثاء، تراوح ما بين 58 و60 جنيهًا، فيما يصل سعره في المزارع إلى قيمة تتراوح بين 53 و55 جنيهًا.

سعر طبق البيض الأحمر اليوم في الأسواق

وداخل الأسواق الشعبية والمحلات التجارية الكبرى بمنطقة وسط البلد، أجرت «الوطن» جوله تفقديه لمتابعة سعر طبق وكرتونة البيض الأبيض والأحمر اليوم الثلاثاء في الأسواق، كما يلي:

- تراوح سعر كرتونة البيض التي تحتوي على 10 بيضات، بين 32 و50 جنيهًا.

- وصل سعر كرتونة البيض الأبيض اليوم الثلاثاء والتي تحتوي على عدد 30 بيضة إلى قيمة تتراوح بين 65 و68 جنيهًا.

- فيما جاء سعر طبق البيض الأحمر والتي تحتوي على 10 بيضات بقيمة 30 جنيهًا وصولًا إلى 37 جنيهًا في بعض المناطق.

- تراوح سعر طبق وكرتونة البيض الأبيض، اليوم الثلاثاء الذي يتكون من 30 بيضة، بين 70 و90 جنيهًا.