سعر طبق وكرتونة البيض اليوم السبت 30-4-2022 في الأسواق

يظل البيض طعامًا أساسيًا مهمًا لصحة الجسم بشكل دائم في العديد من الوجبات سواء إفطار أو عشاء، كمصدر للبروتين، بالإضافة إلى أنه يدخل في تحضير العديد من الأطعمة مثل البشاميل والحلويات، مما يجعل الكثير من الراغبين في إعداد أنواع الطعام المختلفة يبحثون عن سعر طبق وكرتونة البيض بشكل يومي.

واهتمامًا بما يبحث عنه المتابعون والقراء بشكل يومي، نوضح من خلال هذا التقرير سعر طبق وكرتونة البيض اليوم السبت الموافق 30 أبريل من عام 2022، وفق ما أعلن عنه عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة، والتي جاءت كالتالي:

سعر طبق البيض اليوم

أوضح الدكتورعبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية القاهرة، أن هناك استقرارًا في أسعار البيض اليوم السبت، وظلت ثابتة كما هي بدون تغيير منذ عدة أيام.

وقال عبدالعزيز، إن سعر طبق وكرتونة البيض الأبيض، تراوح اليوم بين 51 و52 جنيهًا في المزرعة، بينما يصل سعره إلى المستهلك، إلى قيمة تتراوح بين 56 و58 جنيهًا.

وتراوح سعر طبق وكرتونة البيض الأحمر اليوم، ما بين 58 و60 جنيهًا، فيما يصل سعره في المزارع إلى قيمة تتراوح بين 53 و55 جنيهًا.

سعر طبق البيض الأحمر اليوم في الأسواق

وجاء سعر طبق وكرتونة البيض الأبيض والأحمر اليوم السبت في الأسواق، ووفق جولة أجرتها «الوطن» في الأسواق الشعبية والمحلات التجارية الكبرى بمنطقة وسط البلد، كما يلي:

- وصل سعر كرتونة البيض الأبيض اليوم السبت والتي تحتوي على عدد 30 بيضة إلى قيمة تتراوح بين 65 و68 جنيهًا.

- فيما جاء سعر طبق البيض الأحمر والتي تحتوي على 10 بيضات إلى قيمة 30 جنيهًا وصولا إلى 37 جنيهًا في بعض المناطق.

- بينما جاء سعر طبق وكرتونة البيض الأبيض، اليوم السبت الذي يتكون من 30 بيضة، ليصل إلى قيمة تتراوح بين 70 و90 جنيهًا.

- ويتراوح سعر كرتونة البيض التي تحتوي على 10 بيضات، بين 32 و50 جنيهًا.