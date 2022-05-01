سعر طبق وكرتونة البيض اليوم الأحد 1-5-2022 في الأسواق المحلية

تذبذب ملحوظ شهده سعر طبق وكرتونة البيض خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الجاري 2022، حيث سجّل ارتفاعا كبيرا أربك السوق المحلية، كون تلك السلعة طعامًا أساسيًا مهمًا لصحة الجسم بشكل دائم، فضلا عن أنه يدخل في العديد من الوجبات سواء إفطار أو عشاء، كمصدر للبروتين، بالإضافة إلى أنه يدخل في تحضير العديد من الأطعمة مثل البشاميل والحلويات، ما يجعل الكثير من الراغبين في إعداد أنواع الطعام المختلفة يبحثون عن سعره بشكل لحظي.

ونوضح من خلال هذا التقرير سعر طبق وكرتونة البيض اليوم الأحد الموافق 1 مايو من عام 2022، وفق ما أعلنه عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة، والتي جاءت كالتالي:

سعر طبق البيض اليوم

شهدت الأسواق استقرارًا في أسعار البيض اليوم الأحد، وظلت ثابتة كما هي بدون تغيير منذ عدة أيام، وفقا للدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية القاهرة.

وأوضح «عبدالعزيز» في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن سعر طبق وكرتونة البيض الأبيض للمستهلك، تراوح بين 56 و58 جنيهًا، إذ يباع في المزرعة بسعر يتراوح اليوم بين 51 و52 جنيهًا، فيما تراوح سعر طبق وكرتونة البيض الأحمر اليوم، ما بين 58 و60 جنيهًا، فيما يصل سعره في المزارع إلى قيمة تتراوح بين 53 و55 جنيهًا.

سعر طبق البيض الأحمر اليوم في الأسواق

ووفق جولة أجرتها «الوطن»، في الأسواق الشعبية والمحلات التجارية الكبرى بمنطقة وسط البلد، وصل سعر طبق وكرتونة البيض الأبيض والأحمر اليوم الأحد في الأسواق، كما يلي:

- تراوح سعر طبق وكرتونة البيض الأبيض، اليوم الأحد الذي يتكون من 30 بيضة، بين 70 و90 جنيهًا.

- تراوح سعر كرتونة البيض التي تحتوي على 10 بيضات، بين 32 و50 جنيهًا.

- وصل سعر كرتونة البيض الأبيض اليوم الأحد والتي تحتوي على عدد 30 بيضة إلى قيمة تتراوح بين 65 و68 جنيهًا.

- فيما جاء سعر طبق البيض الأحمر والتي تحتوي على 10 بيضات إلى قيمة 30 جنيهًا وصولا إلى 37 جنيهًا في بعض المناطق.