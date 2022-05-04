مولود برج الدلو، شخص متسرع في قراراته، ولا يستطيع التكيف مع المحطين به، وكثيرًا ما تصدر منه تصرفات غير لائقة تجاه المحطين به بسبب تسرعة الشديد ومن الصعب التعامل معه، كما أنه شديد التعصب خاصة مع الجنس الآخر، وكثير المشاجرات مع المحطين به بسبب انفعاله الدائم وعدم قدرته على ضبط أعصابه واندفاعه، كما أنه من الشخصيات التي تفتقد دائما إلى التركيز على هدف واحد، بل هو شديد التشتت بين أكثر من هدف في ذات الوقت.

ومن عيوب برج الدلو أيضًا، أنه لا يحب الالتزام بالعادات والتقاليد، ويرفض أي نوع من أنواع القيود، سوء على المحيط المهني أو الاجتماعي، لهذا فهو لا يستقر بسهولة في مكان عمل واحد، وكثير التنقل من عمل لآخر، وهذا يؤخره كثيرًا في تحقيق طموحاته المستقبلية، كما يؤخر ارتباطه العاطفي وتحقيق الاستقرار العائلي له، خاصة أنه ليس من السهل التعامل معه بسبب عصبيته واندفاعه الشديدين.

يحب مولود الجدي متابعة الحظ اليومي في الأبراج، حيث أنه من أشد المتابعين للفلك وأخبار النجوم، وكثيرًا ما يرى أن حظه اليومي يأتي أولًا من خلال قراءة الأبراج، وكثيرا ما يتأثر بها بشدة، وفيما يلي حظك اليوم برج الدلو الأربعاء 4-5-2022 عاطفيا ومهنيا.

حظك اليوم مولود برج الدلو مهنيا

تؤكد خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد، أن كوكب عطارد في منزلك الخامس اليوم مولود برج الدلو، وهذا سوف يساعدك على أن تكون أكثر انفتاحًا وتركيزًا في حياتك المهنية والعائلية، كما يساعدك على الاندماج سريعًا في علاقتك بالآخرين.

حظك اليوم مولود برج الدلو عاطفيا

أنت اليوم سوف تتعرض للكثير من الضغوط مولود برج الدلو، ورغم تلك الضغوط فإن القمر سيظل موجودًا في منزل الحب، وهذا سوف يمنحك مشاعر رومانسية، تساعدك كثيرًا على فتح باب للقاءات الدافئة.