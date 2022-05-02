حظك اليوم وتوقعات الأبراج الاثنين 2-5-2022 مهنيا وعاطفيا

يهتم بعض الناس بمعرفة حظك اليوم بشكل دائما، وخاصة في الأعياد لكي يعرفوا ماذا سيفعلون في العيد، وماذا يقول لهم علم الفلك والأبراج من حظوظ وأفعال وأشياء تحدث لهم في تلك الأيام المميزة.

وفي هذا الصدد، نعرض فيما يلي، حظك اليوم وفق خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد في تصريحاتها الخاصة للوطن.

حظك اليوم برج الحمل 2-5-2022 على الصعيد المهني

يتواجد القمر في منزلك الثالث مما يضفي عليك إجواء مميزة في بيئة العمل ويمدك بالحماس، ويدفعك نحو دراسة أو معرفة تفيدك مستقبلا.

حظك اليوم برج الحمل 2-5-2022 على الصعيد المهني

تقترب اليوم ممن حولك والكل يبحث عن صحبتك، وفق ما يخبرك به علم الأبراج.

حظك اليوم برج الثور 2-5-2022 على الصعيد العاطفي

يتواجد فينوس في منزل الأصدقاء مما يمنحك جاذبية فقط عليك أن تعتني بأقوالك قبل التفوه بها.

حظك اليوم برج الثور 2-5-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني وعليك اليوم أن تهتم بإنجاز أعمالك ومراجعة حساباتك جيدا.

حظك اليوم برج الجوزاء 2-5-2022 على الصعيد المهني

تعقد لقاءا هاما اليوم وتجد فرص وإنجازات عديدة في آن واحد.

حظك اليوم برج الجوزاء 2-5-2022 على الصعيد العاطفي

تشعر اليوم بالسعادة والقوة وقد تعقد لقاءات عاطفية ناجحة.

حظك اليوم برج السرطان 2-5-2022 على الصعيد المهني

عليك أن تعتني بصحتك جيدا اليوم، وبالنسبة للعمل فلا تصر على التحكّم في كل شيء وحاول الاسترخاء قليلا.

حظك اليوم برج السرطان 2-5-2022 على الصعيد المهني

عليك أن تفكر جيدا قبل الإعلان عن أفكارك، ولا تتسرع في اتخاذ قراراتك وابقَ متحفظا.

حظك اليوم برج الأسد 2-5-2022 على الصعيد المهني

يتواجد القمر في منزل المشروعات مما يدفعك لمباشرة مشروع تحلم به.

حظك اليوم برج الأسد 2-5-2022 على الصعيد العاطفي

رغم مرورك بضغوط منذ فترة، ولكن تشعر بالسعادة والدفء اليوم في علاقتك بمن حولك.

حظك اليوم برج العذراء 2-5-2022 على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس وعليك أن تحذر التسرع في قراراتك قبل اتخاذها وفكر جيدا.

حظك اليوم برج العذراء 2-5-2022 على الصعيد العاطفي

عليك أن تلتزم الهدوء وابتعد عن العصبية وحاول التحكم في انفعالاتك، وخفف كلامك واستمع جيدا للآخر.

حظك اليوم برج الميزان 2-5-2022 على الصعيد المهني

يتواجد القمر في منزل الحظ اليوم مما يساعدك على أن تبرهن اليوم على تميزك بموهبة ابتكارية وإتقانك لمهامك التي تلقي عليك في العمل.

حظك اليوم برج الميزان 2-5-2022 على الصعيد العاطفي

تشعر بالسعادة اليوم وفق ما يخبرك به الفلك الذي يمدك بالجاذبية والرغبة في الانطلاق مع من تحب.

حظك اليوم برج العقرب 2-5-2022 على الصعيد المهني

يتواجد القمر في منزل المدخرات مما يدفعك نحو دراسة مشروعات مستقبلية أو تقوم ببحث مسألة تجارية.

حظك اليوم برج العقرب 2-5-2022 على الصعيد العاطفي

رغم تبدو اليوم جذابا ورزينا وقادرا على الاقتراب بلطف بالأحباب والأهل.

حظك اليوم برج القوس 2-5-2022 على الصعيد المهني

عليك الحذر اليوم ويجب أن تكون حريصا فيما يخص التوقيعات وإبرام العقود.

حظك اليوم برج القوس 2-5-2022 على الصعيد العاطفي

تنصحك الأفلاك أن تتجنب الصدام مع من تحب ويطالبك الفلك بتوخي الحيطة.

حظك اليوم برج الجدي 2-5-2022 على الصعيد المهني

تمتلئ اليوم بالطاقة والنشاط وتميل لإنجاز ما عليك من واجبات بجدية.

حظك اليوم برج الجدي 2-5-2022 على الصعيد العاطفي

يتواجد فينوس بمنزل العلاقات مما يممنحك سحرا وجاذبية وتأثير في الجنس الآخر.

حظك اليوم برج الدلو 2-5-2022 على الصعيد المهني

تستطيع اليوم أن توطد علاقتك بمن حولك وتتوافق معهم.

حظك اليوم برج الدلو 2-5-2022 على الصعيد العاطفي

يتواجد القمر في منزل الحب وقد تكون اليوم على موعد مع الرومانسية مع الجنس الآخر.

حظك اليوم برج الحوت 2-5-2022 على الصعيد المهني

عليك الحذر اليوم إذ يتواجد القمر في وضع معاكس.. عليك أن تذكر أن اللباقة هي وسيلتك المثلى للخروج من أي مشكلة تمر بها.

حظك اليوم برج الحوت 2-5-2022 على الصعيد العاطفي

ابتعد عن استفزاز الآخرين لتتجنب اشتعال المشاكل، وحصد عواقب وخيمة.