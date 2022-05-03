حظك اليوم برج الدلو الثلاثاء 3-5-2022 عاطفيا ومهنيا

يتميز مواليد برج الدلو بالهدوء والكياسة في التعامل مع الآخرين، كما أنّهم محل ثقة لكل من يعرفونهم من أصدقاء أو أفراد الأسرة، لكنهم يرفضون البوح بأمورهم الشخصية مع أي شخص آخر.

ولمواليد برج الدلو الراغبين في الإطلاع على التغيرات التي حدثت في الفلك، وقد تؤثر عليهم، تعرض بوابة «الوطن» في التقرير التالي حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي وفق توقعات خبيرة عبير فؤاد والتي جاءت كالآتي:

حظك اليوم برج الدلو مهنيًا

وبحسب خبيرة الأبراج عبير فؤاد، فإنّه في ثاني أيام عيد الفطر المبارك يكون حظ مواليد برج الدلو على المستوى العملي، فإنّك تستطيع اليوم أن توطد علاقتك بمن حولك، وتتوافق معهم وقد تجد نفسك قادرًا على القيام بشيء مبتكر.

حظك اليوم برج الدلو عاطفيًا

وتضيف «فؤاد» أنّه على المستوى العاطفي والعائلي، ورغم الضغوط والخلافات، القمر في منزل الحب وقد تكون اليوم على موعد مع الرومانسية والحب.

مشاهير برج الدلو

يعرف مواليد برج الدلو بأنّهم ومن الشخصيات الذكية والتي تمتلك حاسة سادسة، ومن أبرز مواليد هذا البرج الراحلة سندريلا السينما المصرية سعاد حسني، والفنانة الراحلة ماري منيب، والفنان فاروق الفيشاوي، نادين لبكي مخرجة لبنانية، وتيم حسن ممثل سوري، والفنانة نبيلة عبيد، والفنان أحمد راتب، والمخرج يوسف شاهين.