حظك اليوم برج الدلو الثنين 2-5-2022 عاطفيا ومهنيا

هناك بعض العيوب التي يمتكلها مواليد برج الدلو، ويعرفون بها، وتسبب إزعاجا لهم ولمن حولهم أيضا، أبرزها المزاج المتقلّب، فسريعا ما يصابون بالحزن وبعده الفرحة، والعكس، بشكل يجعل المحيطين يبدون استغرابهم لشخصياتهم، ولا يفهمون ماذا حدث لهم، وتفاصيل شخصيتهم، ويؤثر ذلك عليهم كثيرا فهم أشخاص عاطفيون إلى أبعد مدى.

عيوب مواليد برج الدلو

ومن ضمن عيوبهم، تهربهم من الارتباط نظرا لخوفهم الشديد من تقييد حريتهم، لهذا لا يسمحون لأيّ أحد دخول قلبهم ببساطة، ويعرفون بالعناد فهم يتمسكون برأيهم كثيرا ولا يقبلون أراء من حولهم مهما كانت صحيحة، حيث أنهم لا يتراجعون عن قراراهم مادام اتخذوه، ومن عيوبهم أيضا حبهم للانعزال رغم امتلاكهم للعديد من الأصدقاء، والابتعاد عن المشاركة في أي نشاطات أو تجمّعات.

حظك اليوم برج الدلو مهنيًا

يمكنك أن تقوي علاقتك وتوضطدها مع من حولك في العمل من مديري أو زملاء، وتتوافق معهم وقد تجد نفسك قادرا على القيام بشيء مبتكر، وذلك وفق حظك اليوم على الصعيد المهني.

حظك اليوم برج الدلو عاطفيًا

وقالت خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، في تصريحاتها الخاصة لبوابة «الوطن»، إن اليوم مميز على الصعيد العاطفي بالنسبة لمواليد برج الدلو، فرغم الضغوط والخلافات، فإن القمر يتواجد في منزل الحب وقد تكون اليوم على موعد مع الحب.