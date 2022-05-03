«تعليم الجيزة» تحدد مواعيد استلام امتحانات الإعدادية للإدارات الخارجية

كشفت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في محافظة الجيزة، عن الاستعدادت النهائية لعقد امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني، محددة مواعيد المراجعة والصندقة واستلام الامتحانات للإدارات التعليمية الخارجية، مؤكدة على ضرورة الالتزام بكافة القواعد المنظمة لسير الامتحانات.

الإدارات التعليمية الخارجية

مواعيد المراجعة

- إدارة 6 أكتوبر التعليمية يوم الأربعاء الموافق 11 مايو الجاري.

- إدارة الشيخ زايد التعليمية يوم الأربعاء الموافق 11 مايو الجاري.

- إدارة منشأة القناطر التعليمية يوم الأربعاء الموافق 11 مايو الجاري.

- إدارة أوسيم التعليمية يوم الأربعاء الموافق 11 مايو الجاري.

- إدارة أبوالنمرس التعليمية يوم الأربعاء الموافق 11 مايو الجاري.

- إدارة كرداسة التعليمية يوم الأربعاء الموافق 11 مايو الجاري.

- إدارة الحوامدية التعليمية يوم الأربعاء الموافق 11 مايو الجاري.

- إدارة البدرشين التعليمية يوم الأربعاء الموافق 11 مايو الجاري.

- إدارة العياط التعليمية يوم الأربعاء الموافق 11 مايو الجاري.

- إدارة الصف التعليمية يوم الأربعاء الموافق 11 مايو الجاري.

- إدارة العياط التعليمية يوم الأربعاء الموافق 11 مايو الجاري.

- إدارة أطفيح التعليمية يوم الأربعاء الموافق 11 مايو الجاري.

- إدارة الواحات التعليمية يوم الأربعاء الموافق 11 مايو الجاري.

مواعيد الصندقة

أكدت مديرية التربية والتعليم في محافظة الجيزة، أن الصندقة للإدارات الخارجية تتم على مرحلتين، الأولى يوم الجمعة الموافق 13 مايو الجاري وذلك لأيام السبت والأحد والاثنين، أي 14 مايو و15 مايو و16 مايو، والثانية يوم الاثنين الموافق 16 مايو لأيام الثلاثاء والأربعاء والخميس، أي 17 مايو و18 مايو و19 مايو.

مواعيد استلام الامتحانات

وأوضحت في خطاب للإدارات التعليمية، أن تاريخ استلام امتحانات الشهادة الإعدادية لهذه الإدارات هو من يوم الجمعة الموافق 13 مايو الجاري إلى يوم الأربعاء الموافق 14 من نفس الشهر، مؤكدة أن الاستلام يومياً في اليوم السابق ليوم الامتحان الساعة الرابعة عصراً، وبالنسبة لإدارة الواحات يتم الاستلام يوم الجمعة الموافق 13 مايو لامتحانات يوم السبت والأحد والاثنين ويوم الاثنين الموافق 16 مايو يتم استلام امتحانات أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس.