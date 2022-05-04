اعرف مواعيد غلق المحال والكافيهات بعد نهاية إجازة عيد الفطر المبارك

في شهر رمضان كانت هناك مواعيد مختلفة لغلق المحال والورش والمقاهي، وتستمر حتى انتهاء أيام عيد الفطر المبارك، ومن المقرر العودة من جديد لتطبيق المواعيد الصيفية لفتح وغلق المحال والتي ينظمها قرار وزير التنمية المحلية بشأن المواعيد الدائمة لهذه الأنشطة.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» مواعيد غلق المحال الصيفية وفقا لما أعلنه اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية.

تطبيق المواعيد الصيفية

وبعد أيام قليلة سيتم عودة تطبيق المواعيد الصيفية الدائمة لغلق المحال والمولات والمطاعم والورش والكافيهات.

1- مواعيد فتح جميع المحال التجارية والمولات التجارية باستثناء المطاعم والكافيهات والبازارات المنظمة بالمادة الثانية من هذا القرار، سيكون يوميا من الساعة السابعة صباحا وتغلق الساعة الحادية عشرة مساءً (صيفاً) على أن تتم زيادة التوقيت يومي الخميس والجمعة وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة لُتغلق الساعة الثانية عشرة منتصف الليل بعد أن كان يتم إغلاقها في تمام العاشرة شتاء.

2- وفقا للمادة الثانية فإن مواعيد فتح المطاعم والكافيهات والبازارات بما في ذلك الموجودة بالمولات التجارية يوميا من الساعة الخامسة صباحا وتغلق الساعة الواحدة صباحا (صيفا)، مع استمرار خدمة توصيل الطلبات للمنازل بالنسبة للمطاعم والكافيهات على مدار ساعات اليوم كاملة.

3- وسيكون مواعيد فتح جميع محال الورش والأعمال الحرفية داخل الكتلة السكنية يوميا من الساعة الثامنة صباحا وتغلق الساعة السابعة مساءً صيفا.

ويجوز تعديل مواعيد فتح وغلق محال الورش والأعمال الحرفية داخل الكتلة السكنية في حالة وجود ما يستوجب ذلك، بقرار من وزير التنمية المحلية.

مواعيد استثنائية خلال رمضان وعيد الفطر المبارك

يذكر أن اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، أصدر في بداية شهر أبريل الماضي، قرارا بأن تكون مواعيد إغلاق المحال والمولات التجارية والمطاعم والكافيهات خلال شهر رمضان وحتى نهاية إجازة عيد الفطر لهذا العام إلى الساعة الثانية صباحًا.