تصوير جوي لأعمال تنفيذ مونوريل غرب النيل «السادس من أكتوبر»

في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالتوسع في إنشاء شبكة النقل الأخضر النظيف الصديق للبيئة يتم تنفيذ مشروع مونوريل غرب النيل (السادس من أكتوبر)، والذي يمتد من محطة أكتوبر الجديدة وحتى محطة وادى النيل، بطول 42 كم ويشتمل على 13 محطة ويتم تنفيذه من خلال تحالف شركات ‏‏«ألستوم – أوراسكوم – المقاولون العرب».

وجار الآن تنفيذ الأعمال الإنشائية وأعمال تركيب الكمرات والأعمدة والمحطات بطول المسار، كما يجري ‏تصنيع المعدات وإجراء الاختبارات عليها تباعا، كما تجري أعمال التوريدات للمعدات الكهروميكانيكية بالإضافة إلى تنفيذ الأعمال المدنية بالورشة.

وتم وصول القطار الأول من عدد 30 قطار سيتم توريدهم ‏لمشروع مونوريل غرب ‏النيل (السادس من أكتوبر) والجار تصنيعهم حالياً وفقاً ‏للجدول الزمني المحدد، ‏ويعتبر هذا المشروع ‏إحدى وسائل النقل الجماعي، حيث يخدم خط مونوريل غرب النيل التوسعات الكبيرة في مدينة 6 أكتوبر، مثل مشروع الإسكان الاجتماعي ومشروعات التنمية جنوب أكتوبر والتوسعات الجنوبية وكذلك سيتكامل مع الخط الثالث لمترو الأنفاق عند محطة وادي النيل، ومع القطار الكهربائي السريع (العلمين – العين السخنة) في محطة نقابة المهندسين بالسادس من أكتوبر.

تجدر الإشارة إلى أن ‏مشروع المونوريل يتم تنفيذه في مصر لأول مرة، وسيمثل نقلة حضارية ‏كبيرة في وسائل النقل ‏الجماعي، التى تتسم بأنها وسائل سريعة وعصرية وآمنة وصديقة للبيئة، وتوفر استهلاك الوقود، ‏‏وتخفض معدلات التلوث البيئي وتخفف الاختناقات المرورية بالمحاور والشوارع الرئيسية، ‏وتجذب الركاب لاستخدامها ‏بدلاً من السيارات الخاصة لتقليل استهلاك الوقود والمحروقات.‏

ويبلغ الطول الإجمالى لمشروعي المونوريل (شرق/غرب النيل) 98,5 كم بعدد 35 محطة، وتبلغ ‏الطاقة الاستيعابية لكل خط من ‏خطي المونوريل 600 ألف راكب يومياً ، ويتكون قطار المونوريل ‏من عدد 4 عربات ومن المخطط زيادة عدد ‏العربات إلى 8 عربات مع زيادة الكثافة السكانية ‏بالمناطق العمرانية الجديدة التي يخدمها.‏