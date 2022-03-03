خدمات مرورية مكثفة استكمالا لتنفيذ أعمال مشروع مونوريل القاهرة

تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أي كثافات مرورية متوقعة، وتسيير حركة المرور، تزامنا مع استكمال تنفيذ الأعمال الإنشائية لـ مشروع المونوريل بالقاهرة والمتضمن تنفيذ أعمال غلق شارع امتداد محور محمد بن زايد أمام كمبوند بيت الوطن «محطة 14» للقادم من شارع النصر تجاه منفذ البروة.

بالإضافة إلى تحويل حركة المرور بالاتجاه المقابل ليعمل بنظام الاتجاهين للبدء في أعمال المحطة، وذلك اعتبارا من الساعة الثانية عشر صباح اليوم الخميس ولمدة شهرين ليلا ونهارا، لحين الانتهاء من تنفيذ أعمال المونوريل.

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ومن جانبها، تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركة المنفذة، لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.