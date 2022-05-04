عجل وسكيت وعربيات.. سعر تذكرة أرخص حديقة في مصر «جنينة عابدين»

يأتي عيد الفطر المبارك ويحرص الكثير من محبي الخروج والتنزه خلال أيام العيد على البحث عن أفضل الأماكن للتنزه وقضاء وقت ممتع برفقة الأهل والأصدقاء والأقارب، وتناول الغداء خارج المنزل بالذهاب إلى المطاعم التي تحرص على إعداد ما تشتهيه الأنفس، ولكنهم في الوقت ذاته يبحثون عن أماكن بأسعار مناسبة وغير مكلفة لهم على الإطلاق.

وتعد «جنينة عابدين» من أكثر الحدائق شعبية، إذ يحرص الكثيرون على الذهاب إليها والتنزه بها، نظرا لانخفاض سعر تذكرتها مقارنة بالحدائق الأخرى، ونوضح من خلال هذا التقرير سعر تذكرة «جنينة عابدين»، والتي تعد أرخص سعر تذكرة لحديقة في مصر، وجاء سعرها كالتالي:

سعر تذكرة حديقة عابدين

منذ فترة زمنية قصيرة تم تجديد حديقة قصر عابدين ووضع أسوار حولها، وإضافة الكثير من الخدمات بها، إذ تم إتاحة الفرصة للمطاعم والكافيهات التواجد بها لخدمة الزوار في الحديقة، فضلا عن إضافة العديد من المقاعد حتى يستطيع المواطنون الجلوس عليها، وتم تحديد سعر موحد لتذكرة الحديقة لتكون 5 جنيهات لجميع الفئات.

ويمكن للراغبين في قضاء وقت ممتع أيضا التوجه إلى قصر عابدين والدخول إليه وزيارته والاستمتاع بما يتواجد به من أثاث ملكي وزيارة الغرف الخاصة به وما تحتوي عليه من تحف أثرية، كما يمكن لمحبي التصوير إلتقاط بعد الصور التذكارية بها في جميع أركان القصر.

ويتوافر في الحديقة بعد أن تم تجديدها ووضع سور وتحديد سعر تذكرة للدخول إليها الكثير من الخدمات التي يمكن تقديمها للزوار، إذ تم تزويد الحديقة بالكثير من المقاعد المختلفة، كما تم إتاحة الفرثة للمطاعم والكافيهات بالتواجد داخل الحديقة حتى يستطيع الزائر تناول الطعام والشراب داخل الحديقة، دون أن يكون هناك حاجة للبحث مكان آخر لتناول الطعام به.