نهاية «العشق الحرام» في كفر الشيخ.. العشيق قتل الزوج وألقى بجثته في الترعة

استدرج صديقه بحجة توصيله إلى إحدى القرى في محافظة كفر الشيخ، لم يعلم الزوج المسكين، الذي يجاهد في الدنيا بالعمل سائقاً على مركبة «توكتوك»، من أجل الإنفاق على زوجته وأطفاله، أن هذه التوصيلة هي آخر عهده بهذه الدنيا، وأن زوجته على علاقة غير شرعية مع صديقه، الذي عقد العزم على التخلص منه، ليخلو لهما الجو، حيث جرى العثور على جثة المجني عليه في ترعة «عزبة الجندي»، بدائرة مركز كفر الشيخ، ليتبين أن الزوجة وعشيقها وراء جريمة قتل الزوج والتخلص من جثته في الترعة.

بلاغ بالعثور على جثة سائق «توكتوك»

تلقى اللواء أشرف صلاح، مدير أمن كفر الشيخ، إخطاراً من مأمور مركز شرطة كفر الشيخ يفيد بعثور أهالي قرية «محلة القصب» على جثة طافية فوق مياه ترعة «عزبة الجندي»، وبها ضربات وجروح بالرأس.

على الفور، انتقل الرائد محمد عبد العزيز، رئيس مباحث مركز شرطة كفر الشيخ، وقوة من المركز إلى مكان الواقعة محل البلاغ، وتبين أن الجثة للمدعو «حسني أ. أ.»، 40 سنة، سائق «توكتوك»، يقيم بقرية «الطواحينة»، يرتدي كامل ملابسه، وبها ضربات بالرأس، مما يدل على وجود شبهة جنائية.

تشكيل فريق بحث جنائي لحل لغز الجريمة

وجه مدير الأمن بتكليف اللواء خالد محمدي، مدير المباحث الجنائية، بسرعة حل لغز الجريمة وضبط الجناة، فتم تشكيل فريق بحث جنائي، برئاسة العميد ياسر عبد الرحيم، رئيس مباحث المديرية، ضم المقدم رامي شرف الدين، مفتش المباحث، والرائد محمد عبد العزيز، رئيس مباحث مركز شرطة كفر الشيخ، ومعاونيه، لكشف غموض الحادث.

وتبين من التحريات أن وراء ارتكاب الجريمة كل من «نيرة أ.»، 32 سنة، ربة منزل، زوجة المجني عليه، و«علاء ع.»، 30 سنة، يقيم بناحية «عزبة صابر»، التابعة لمركز قلين، وذلك لوجود علاقة غير شرعية بينهما.

علاقة غير شرعية بين زوجة المجني عليه وصديقه

وبسؤال المتهمين أنكرا ما نُسب إليهما، وبمواجهتهما بما دلت عليه التحريات اعترفا بارتكاب الواقعة، ودلت التحريات على وجود علاقة غير شرعية بين المتهم الأول، وزوجة المجني عليه منذ حوالي 5 سنوات، حيث كان المتهم الأول يرتبط بعلاقة صداقة مع المجني عليه، وتبين أن المتهمين قررا التخلص من الزوج قبل عدة شهور، ليخلو لهما الجو، بعد تعدد المقابلات بينهما.

واعترف المتهم بأنه استدرج المجني عليه يوم الحادث، وطلب منه توصيله بمركبة «التوكتوك» إلى قرية «محلة القصب» لقضاء بعض المتطلبات من هناك، ولحظة وصولهما إلى مكان العثور على الجثة، باغته المتهم بضربه عند أسفل رقبته من الخلف، وضربتين بالرأس بسلاح أبيض «سكين»، ولم يتركه إلا بعد التخلص منه، وألقاه في مياه الترعة، وجرى تحرير المحضر اللازم بضبط المتهمين، وبالعرض على النيابة العامة، أمرت بحبسهما لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات.