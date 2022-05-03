بعد واقعة خلط كرتون البيض باللحم.. خطوات الإبلاغ عن الأطعمة الفاسدة

حظيت قضية فساد أحد أصحاب عربات الطعام في الشارع، الذي خلط كرتون البيض مع اللحم لوضعها في حواوشي، باهتمام واستياء رواد السوشيال ميديا بسبب الغش، الذي يتعرض له المواطنين وتساءل البعض عن كيفية الإبلاغ بشكل رسمي عن مثل هذه الوقائع.

وفي إطار حرص بوابة «الوطن» على الإجابة عن تساؤلات القراء، نعرض في التقرير التالي كيفية الإبلاغ عن عربات الطعام غير ملتزمة بإجراءات الصحة أو المطاعم التي تقدم أطعمة فاسدة عبر الجهات المسؤولة وهي وزارة التموين وهيئة سلامة الغذاء في السطور التالية:

إبلاغ هيئة سلامة الغذاء

تستقبل هيئة سلامة الغذاء شكاوى واستفسارات المواطنين والخاصة بوجود طعام فاسد سواء على العربات أو المطاعم، ويمكن تقديم شكوى إلكترونية من خلال الموقع الرسمي للهيئة من خلال الضغط هنا

ـ أو يمكن الاتصال على رقم الأرضي 27933493.

تقديم شكاوى لوزارة التموين

ويمكن تقديم شكوي رسمية في وزارة التموين والتجارة الداخلية إحدى الجهات الرسمية المسؤولة عن المطاعم وعربات الطعام، من خلال الآتي:

- الخط الساخن الذي خصصته الوزارة 19959.

- إرسال الشكوى عبر البريد الإلكتروني info@msit.gov.eg

- الاتصال على الهاتف الأرضي على الأرقام 27948224 - 27944338 - 27948184 - 27958481.

- التوجه إلى مقر وزارة التموين في 99 شارع القصر العيني بوسط البلد، بعد انتهاء إجازة عيد الفطر.

تقديم شكوي لجهاز حماية المستهلك

ويمكن تقديم شكوى لجهاز حماية المستهلك، من خلال اتباع الآتي:

الاتصال بالخط الساخن على رقم 19588.

ـ إرسال شكوى من خلال الفاكس على رقم 0233030170.

ـ إرسال شكوى إلكترونية على الموقع الرسمي للجهاز.

ـ التواصل على رقم واتس اب ويتم الرد بشكل فورس على 01281661880

تفاصيل الشكوة

في حالة كنت شاهد عيان على فساد أطعمة سواء على عربات طعام أو مطاعم، يجب عليك تحديد مكان الواقعة بشكل دقيق مثل العنوان في منطقة كذا الشارع كذا ويفضل وضع علامة مميزة، وتوثيق حالة الفساد من خلال تصوير الواقعة أو تسجيلها.