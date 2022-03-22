ضبط 14 طن مخللات وفسيخ فاسد في حملات مفاجئة بمحافظة كفر الشيخ

تمكنت حملات رقابية مفاجئة مشكلة من مجالس 3 مدن بمحافظة كفر الشيخ بالتعاون مع مباحث التموين ومديرية التموين ومديرية الصحة بالإقليم، من ضبط 14 طنا من الفسيخ والمخللات غير صالح للاستخدام الآدمي، ضمن الحملات التي وجه بها اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، لضبط المخالفين، وحفاظا على صحة المواطنين بالمحافظة.

حملات رقابية مكثفة

وقال المحاسب عماد حبيب مدير مديرية التموين بمحافظة كفر الشيخ، في بيان اليوم، إن حملة رقابية على السلع التموينية بمجلس مدينة كفر الشيخ، تحت إشراف المهندسة عايدة ماضي السكرتير المساعد والقائم بأعمال رئيس مجلس مركز ومدينة كفر الشيخ، تمكنت من ضبط طن و323 كيلو أسماك مملحة غير صالحة للاستخدام الآدمي بأحد المحال.

حملات رقابية بفوه

وتمكنت حملة رقابية لضبط المخالفين للسلع التموينية بمجلس مدينة فوه برئاسة اللواء حسام الشيخ، من ضبط 3 أطنان فسيخ غير صالح للاستهلاك الآدمي.

ضبط مخللات في سيدي سالم

ونجحت حملة على أسواق مدينة سيدي سالم، برئاسة شريف هيكل رئيس مركز ومدينة سيدي سالم، في ضبط ومصادرة 10 أطنان و200 كيلو مخللات، تبين وجود تغير في الخواص الطبيعية لها، بإحدى القري التابعة للمركز، لحين صدور قرار من قبل جهات التحقيق، وذلك بالاشتراك مع الصحة والتموين وإدارة البيئة بالوحدة المحلية بسيدي سالم.