ضبط 30 برميل طحينة مجهولة و218 عبوة جبن فاسد في حملات بالغربية

تمكنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الغربية، اليوم الاثنين، من ضبط 30 برميل طحينة مجهولة المصدر، و218 عبوة جبن منتهية الصلاحية، في حملة تفتيشية مفاجئة نفذتها مديرية التموين والتجارة الداخلية، بالتنسيق مع مديرية الصحة، على عدد من المحال التجارية ومنافذ بيع المواد الغذائية.

حملات مفاجئة لمحاربة محتكري السلع الغذائية

وقال المهندس محمد أبو هاشم، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الغربية، إن مديرية التموين بالتنسيق مع مديرية الصحة، تشن حملات تفتيشية مفاجئة، تنفيذاً لتعليمات الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، وهيئة الرقابة الإدارية، وذلك لمحاربة محتكري السلع الغذائية، الذين يسعون لافتعال الأزمات، بقصد غلاء الأسعار، وتحقيق مكاسب غير مشروعه من وراء ذلك.

حملات تموينية بالاشتراك مع مديرية الصحة

وتم تنفيذ حملة تموينية من مديرية التموين والتجارة الداخلية، بالاشتراك مع مديرية الصحة، وذلك لتفقد الحالة التموينية بدائرة مدينة المحله الكبرى، أسفرت عن ضبط مصنع وتعبئة طحينة، وتم التحفظ على 30 برميل طحينة، زنة البرميل 15 كيلوجرام، بإجمالي 450 كيلوجرام، بدون بيانات تدل على المصدر والصلاحية.

كما تم ضبط محل لبيع المواد الغذائية بدائرة مركز المحلة الكبرى، والتحفظ على كمية وقدرها 218 عبوة جبن منتهية الصلاحية، وتم تحرير المحاضر اللازمة بالمخالفات التي رصدتها الحملة، والتحفظ على المضبوطات، والعرض على النيابة العامة لاتخاذ اللازم واستكمال الإجراءات القانونية.