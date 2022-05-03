أغنية من أول دقيقة تجمع إليسا وسعد لمجرد.. ارسمني في ليلك نجمة
كتب:
محمود الرفاعى
08:38 م | الثلاثاء 03 مايو 2022
أغنية من أول دقيقة تجمع إليسا وسعد لمجرد
خطفت أغنية من أول دقيقة التي تجمع لأول مرة الفنانة اللبنانية إليسا والفنان المغربي سعد لمجرد، آذان المستعمين بمجرد طرحها عبر مواقع التواصل الاجتماعي وقناة إليسا باليوتيوب لكونها العمل الفني الأول الذى يجمع اثنين من أهم مطربي الوطن العربي.
من أول دقيقة.. أغنية مصرية من كلمات أمير طيعمة
أغنية من أول دقيقة هي من كلمات الشاعر أمير طعيمة وألحان رامي جمال وتوزيع أحمد إبراهيم وتم تنفيذها في القاهرة، ومن المقرر أن تكون أولى أغنيات ألبوم إليسا الجديد الذي سيطرح تباعا خلال الفترة المقبلة.
#من_اول_دقيقة— Elissa (@elissakh) May 1, 2022
Soon pic.twitter.com/i5xt0qJkI4
ويقول مطلع الأغنية
ارسمني في ليلك نجمة
ضيها يلمع في العين
اكتبني في عمرك كلمة
يحكوها الناس بعدين
أنا نفسي أعيش فوق عمري
يا حبيبي معاك عمرين
من أول دقيقة.. أول أغنيات ألبوم إليسا الجديد
ألبوم إليسا الجديد من المقرر أن يطرح كاملا في شهر يوليو المقبل وهو أول عمل فني لها بعد انتهاء تعاقدها مع شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، والألبوم يتضمن أكثر من عشرة أغنيات ما بين المصرية واللبنانية.
كما سيتضمن الألبوم لاول مرة تعاونا فنيا بين إليسا والشاعر أيمن بهجت قمر، كما سيتضمن العمل ثلاث أغنيات من ألحان الفنان مروان خوري الذي تعود للتعاون معه مجددا بعد فترة غياب طويلة بسبب عدة خلافات بينهم.
يذكر أن أغنية من أول دقيقة هي أول أغنية لـ إليسا بعد شهر رمضان الكريم الذي قدمت فيه أغنيتين منهم أغنية ضمن حملة دعائية لإحدى الشركات السكنية مع تامر حسني ونيللي كريم.