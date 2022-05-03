ناقد فني: فاتن أمل حربي من أكثر المسلسلات الجادة في السنوات الأخيرة

قبل يوم واحد انتهت القنوات الفضائية من عرض مسلسل فاتن أمل حربي، من بطولة النجمة نيللي كريم، وهو أحد الأعمال التي أثارت الكثير من المناقشات والجدل خلال عرضها، خاصة وأن العمل يتناول معاناة المرأة والمطلقات، وهو ما استدعى مناقشة قانون الأحول الشخصية، والمستقاة في أغلبها من الشريعة الإسلامية، فهل تمكن المسلسل من تسليط الضوء على هذا القانون؟

مسلسل «فاتن أمل حربي»

من هذا المنطلق تحدث الدكتور حاتم حافظ، الأستاذ بأكاديمية الفنون، قائلا إن مسلسل «فاتن أمل حربي» سيظل واحدا من أهم المسلسلات الجادة التي تم تقديمها في السنوات الأخيرة، بفضل موضوعه الذي اشتبك مع الحياة الاجتماعية اشتباكا كبيرا، فنشب أظافره في جثة القوانين المعيبة.

موضحا: «واللي كان جريء كفاية إنه كمان يتعرض لزواج/ طلاق المسيحيين، ودي حاجة عليها خطوط حمرا كتيرة جايز أكتر من الأحوال الشخصية للمسلمين لأن الزواج أحد الأسرار الكنسية المقدسة»

وأضاف «حافظ» عبر «فيسبوك»: «المسلسل كشف عوار قوانين الأحوال الشخصية واللي بتظلم الستات والرجالة، وبالمناسبة تركيزه على ظلم النساء مكانش لمجرد انحياز لكن بشكل موضوعي الفقه نفسه (والفقه غير الدين) فقه ذكوري للغاية والقوانين اللي اتفصلت عليه (بحكم المادة التانية من الدستور) كلها ذكورية».

متابعا: «وحتى شخصية سيف الذي جمع سيئات كثير من الرجال لم تكن تحيزا ضد الرجال بقدر ما كان كاشفا لطبيعة المجتمع الذي يمنح حقوق للرجل (النطع) دون مساءلة بل وتتسامح مع أخطاء الذكر لمجرد إنه ذكر في حين يقيم مشانق للأنثى لمجرد إنها أنثى».

منوها: «المباشرة أيضا في المونولوج الذي قالته فاتن في نهاية الحلقة الأخيرة والذي يشبه البيانات الصحفية مقصود تماما لأن المسلسل نفسه يستهدف خلق جبهة ضد القوانين اللي محتاجة تتغير لتكون أكثر عدالة».

وأكمل: «وفنيا أعجبني شغل ماندو العدل المخرج في تصوير كل تفاصيل الناس في بيوت حقيقية وشوارع حقيقية ومحاكم حقيقية وحتى الممثلين ظهروا كبشر حقيقيين، حتى نموذجي المحاميين الاتنين أنماط من محاميين الأحوال الشخصية في مصر»

واختتم كلامه قائلا: «وهالة صدقي ممثلة كبيرة جدا، وخالد سرحان قدم أفضل أدواره وأفلت من التنميط، وطبعا نيللي كريم وشريف سلامة مش محتاجين كلام ولا إشادة لأنهم عتاولة كبار».