حظك اليوم برج الحوت الثلاثاء 3-5-2022 عاطفيا ومهنيا

الرومانسية والمشاعر الفياضة من أبرز صفات مواليد برج الحوت، الذين رغم أنهم من الشخصيات العاطفية، فإنّها تحاول التركيز على حياتها العملية والمهنية.

ولمواليد برج الحوت الراغبين في الإطلاع على التغيرات التي حدثت في الفلك وقد تؤثر عليهم، تعرض بوابة «الوطن» في التقرير التالي حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي وفق توقعات خبيرة عبير فؤاد والتي جاءت كالآتي:

حظك اليوم برج الحوت مهنيًا

وبحسب خبيرة الأبراج عبير فؤاد، فإنه في ثاني أيام عيد الفطر المبارك يكون حظ مواليد برج الحوت على المستوى العملي، فإن القمر في وضع معاكس.. تذكر اليوم أن اللباقة هي وسيلتك المثلى للخروج من أي مأزق.

حظك اليوم برج الحوت عاطفيًا

وتضيف «فؤاد» أنّه على المستوى العاطفي والعائلي، فإن اليوم ابتعد عن استفزاز الآخرين لتتجنب اشتعال المشكلات، وفكر مليا في العواقب المترتبة على كل كلمة وكل تصرف.

مشاهير برج الحوت

واستطاع الكثير من مواليد برج الحوت التميز في مجالاتهم العملية، ومن أبرز مشاهير هذا البرج عالمة الذرة المصرية سميرة موسى، والشاعر أبو القاسم الشابي، والفنان الهندي عامر خان، والفنانة سلوى خطاب، الفنانة حنان مطاوع، والفنانة العالمية كوين لطيفة، والممثل المصري خالد زكي، والفنان حمادة هلال، وأحمد السقا، والفنان الراحل محمد عبدالوهاب.