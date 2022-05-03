3 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق داخل شقة سكنية في بولاق الدكرور

أخمدت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة، حريق نشب داخل شقة سكنية بمنطقة بولاق الدكرور، وذلك دون وقوع أي إصابات بشرية واقتصرت فقط على الخسائر المادية.

بداية الواقعة عندما تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، إخطارا من قوات الحماية المدنية، يفيد بنشوب حريق نشب داخل شقة بمنطقة بولاق الدكرور، وذلك دون وقوع أي إصابات بشرية واقتصرت فقط على الخسائر المادية فقط.

على الفور وبعد دقائق معدودة من تلقي البلاغ انتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، لمكان الحريق وتم الدفع بعدد 3 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق وإخماده والدفع بعدد من سيارات الإسعاف لنقل أي مصابين في حالة وجود مصابين.

تم فرض كردون أمني بعد إخماد الحريق وتمت عملية التبريد لمنع تجدد اشتعال النيران مرة أخرى في الشقة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتتولى النيابة العامة التحقيق في الواقعة.