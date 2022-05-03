اندلاع حريق هائل بمركز صيانة سيارات بالهرم

اندلع حريق هائل في مركز صيانة سيارات بمنطقة الهرم، حيث التهم الحريق محتويات المركز، وتمت السيطرة على النيران من قبل رجال الحماية المدنية وسط جهود مكثفة على النيران منعا لامتدادها للأماكن المجاورة، دون إصابات.

بلاغ بنشوب الحريق

بدأت التفاصيل حينما ورد لغرفة عمليات الجيزة بلاغًا من صاحب مركز سيارات (صيانة) بنشوب حريق داخل مركز لصيانة السيارات بمنطقة الهرم، وعلى الفور انتقل رجال الأمن إلي مكان الحادث كما تم الدفع بـ5 سيارات إطفاء للسيطرة على النيران بالإضافة لخزان مياه 35 طنًا، لمنع امتدادها للعقارات المجاورة، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

ماس كهريائي وراء اشتعال النيران

وكشفت التحريات التي أشرف عليها اللواء مدحت فارس مدير مباحث الجيزة، والعميد أحمد دسوقي مأمور قسم شرطة الهرم، أن سبب اندلاع الحريق داخل مركز الصيانة الذي يقع على مساحة 200 متر، ماس كهربائي أدى إلى اشتعال النيران بالمكان.

وأوضحت التحريات أن مركز الصيانة غير مسقف وكان به قطع غيار مستعملة واستيراد.