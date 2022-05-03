حريق داخل «عشة» على طريق طنطا يلتهم 4 سيارات دون إصابات

تمكنت قوات الحماية المدنية في محافظة الغربية، قبل قليل، من السيطرة على حريق شب داخل إحدى العشش على طريق «طنطا - السنطة»، بجوار مخزن يتبع إحدى شركات المياه الغازية، أسفر عن احتراق 4 سيارات، بينها 3 جرارات سيارات نقل، دون خسائر بشرية، تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق، وأمرت بانتداب خبراء المعمل الجنائي لمعرفة أسباب الحريق وتحديد القيمة النهائية للخسائر والتلفيات.

إخطار باندلاع حريق قرب قرية «ميت حبيش»

تلقى اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية، إخطاراً من شرطة النجدة يفيد بورد بلاغ باندلاع حريق هائل، بالقرب من مخزن للمياه الغازية، علي طريق «طنطا - السنطة»، قرب قرية «ميت حبيش البحرية»، بدائرة مركز طنطا.

وعلى الفور، انتقلت قوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف وقوة أمنية من المباحث الجنائية إلى محل الواقعة، وتمكنت قوات الإطفاء من السيطرة على النيران قبل امتدادها الي المناطق المجاورة، دون إصابات أو خسائر في الأرواح.

تفحم سيارة ملاكي و3 جرارات نقل ثقيل

وكشفت التحريات التي قام بها ضباط مباحث مركز شرطة طنطا، أن نشوب حريق في إحدى العشش، الموجودة بالقرب من مخزن إحدى شركات المياه الغازية على طريق «طنطا - السنطة»، بنطاق قرية «ميت حبيش»، التابعة لمركز طنطا، وامتدت النيران إلى عدد من السيارات، مما أدى إلى تفحم سيارة ملاكي، و3 جرارات سيارات نقل ثقيل «تريللا»، أثناء انتظارها لتحميل المياه الغازية.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق، حيث أمرت بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة، وندب خبراء المعمل الجنائي لمعرفة أسباب الحريق، وتحديد القيمة النهائية للخسائر والتلفيات.