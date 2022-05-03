السيطرة على حريق في كافيه بسيدي جابر بالإسكندرية دون وقوع إصابات

سيطرت قوات الحماية المدنية، منذ قليل، على حريق بأحد الكافيهات الخاصة في منطقة سيدي جابر شرق الإسكندرية، دون وقوع أي إصابات أو خسائر مادية كبرى وذلك بعدما وقع الحريق في كوبري خشبي نتيجة ماس كهربائي بجوار نادي المعلمين.

تفاصيل حريق سيدي جابر

البداية حين تلقى اللواء محمود أبو عمرة؛ مدير أمن الإسكندرية، إخطار من قسم شرطة سيدي جابر، يفيد بوقوع حريق بأحد الكافيهات الخاصة في منطقة سيدي جابر شرق الإسكندرية، فجر ثاني أيام عيد الفطر المبارك، وذلك عقب انتهاء مواعيد العمل الرسمية المتاحة للكافيهات الأمر الذي ساعد في عدم وجود أي إصابات.

حريق كافيه في سيدي جابر

وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ رفقة سيارة الإسعاف، وتبين أن الحريق وقع في كوبري خشبي نتيجة ماس كهربائي بجوار نادي المعلمين، حيث تمت السيطرة على الحريق قبل انتقاله إلى محلات مجاورة أو الكافيهات الأخرى.

حرائق الإسكندرية

وشهدت الإسكندرية عددا من الحرائق الشهر الماضي، أبرزها حريق المنشية الذي أسفر عن تفحم 5 محلات، وتضرر عقارين بذات السوق وتبين من المعاينة أن الحريق بدأ من أحد المحال بسبب ماس كهربائي في إحدى الوصلات الكهربائية، ونظرًا لضيق الشارع وتلاصق المحلات امتدت النيران إلى المحال المجاورة.

كما سبقه حريق آخر تسبب في إصابة 3 أشخاص في انفجار نتيجة تسرب غاز، تبعه نشوب حريق في أحد المنازل بجوار شركة الصرف الصحي، ضمن «عزبة حوض 12»، بحي المنتزه ثاني، شرق مدينة الإسكندرية.