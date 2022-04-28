علي الحجار ومحمد الحلو وحسن فؤاد.. أشهر أصوات غنت لمسلسلات رمضان

نجوم كبار تربعوا على عرش تقديم تترات مسلسلات رمضان، أشهرهم الفنان علي الحجار صاحب نصيب الأسد في غناء مقدمات أهم مسلسلات رمضان، وهو يعتبر أن التترات جزء مهم من تاريخه الموسيقي، ومن أهم أعماله، تتر مسلسلات الشهد والدموع، أبو العلا البشري، بوابة الحلواني، المال والبنون، وذئاب الجمل.

وعرض برنامج «صباح الخير يا مصر» على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي ومنة الشرقاوي، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «نجوم التترات.. أشهر أصوات غنت لمسلسلات رمضان»، حيث إنّ هناك أيضًا من ترك تراثه أثرا كيبرا في غناء تترات مسلسلات رمضان، وهو النجم الكبير محمد الحلو.

وعمار يا إسكندرية

وكان «الحلو» السبب في أن تظل جملة «عمار يا إسكندرية» من الأقوال المأثورة التي يتداولها الناس كلما جاءت سيرة المدينة الساحرة وذلك بعد أن أدى تتر مسلسل زيزينيا، وظل صوته في ذاكرة وأذان أبناء كل هذا الجيل والأجياء التي أعقبته.

أما ليالي الحلمية، والكلمات المميزة للشاعر الكبير سيد حجاب، فصوت محمد الحلو أضاف سحرا خاصا لها بأداء المقدمة والنهاية الموسيقية لها، وكانت من هذه الكلمات "ليه يا زمن مسبتناش أبرياء وواخدنا ليه في طريقنا ممنوش رجوع، أقسى همومنا يفجر السخرية وأصفى ضحكة تتوه في بحر الدموع".

حسن فؤاد وعاصم فوزي

كما كان للمطرب حسن فؤاد علامة مميزة في قلوب ونفوس الناس، حيث زيّن مقدمة مسلسل أرابيسك بصوت المحمل بالكثير من الشجن، ومن الأصوات التي استطاعت الاستقرار في وجدان جيل الثمانينيات والتسعينيات عاصم فوزي، وهو الفنان الذي أدى مقدمة ونهاية مسلسل سوق العصر بصوته الدافئ.