النبوي: بليغ أبو الهنا ليس شخصا بسيطا بل فيلسوفا أدرك الحياة جيدا

قال الفنان خالد النبوي، إن سر اختيار شخصية «بليغ أبو الهنا» في مسلسل «راجعين يا هوى» هو أن الكثيرين يعتقدون أن بليغ شخص بسيط، لكنه في واقع الأمر «فيلسوف»، مجيبًا على سؤال الإعلامية لميس الحديدي، «هل بليغ أبو الهنا شخصية toxic»: «مش كده.. بليغ شخصية فيه كل التناقضات، مغامر وشجاع وفي نفس الوقت جبان، وكذلك طيب وقد يكون شريرا».

عبقرية أسامة أنور عكاشة وراء خروج شخصية بليغ أبو الهنا

وأضاف «النبوي»، خلال حواره في برنامج «كلمة أخيرة»، مع الإعلامية لميس الحديدي، على شاشة «أون»، أن بليغ أبو الهنا بني آدم، وسر خروج الشخصية بهذا الشكل هي عبقرية أسامة أنور عكاشة، كونه كتب عن شخصية بليغ الفيلسوف الذي أدرك وفهم الحياة وزهد كل شيء في الحياة عدا «الناس الحلوة»، على حد قوله، كما أن أي خلاف يدخل فيه بليغ أبو الهنا، يكون رغمًا عنه وليس بإرادته.

سر نجاح مسلسل «راجعين يا هوى»

وأشار الفنان خالد النبوي «حتى لو الأمر مادي مش بيدخل فيه، وده فهم لفلسفة الكون، لأن ربنا قال هتعيشوا قد ما تعيشوا بس مش مخلدين فيها وهو فهم ده».

وأوضح أن سر من أسرار النجاح هو فريق العمل بداية من المنتج نفسه تامر مرتضى والمخرج الموهوب والمجتهد مثل محمد سلامة والسيناريست محمد سليمان عبد الملك، الذي أدرك أمرا مهما، حيث ظل يسير على روح أسامة أنور عكاشة في النص، وهذا أمر صعب جدا.