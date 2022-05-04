ريم الجسمي بعد ظهورها في سوتس بالعربي: لم أتردد للمشاركة

أعربت الفنانة اللبنانية ريم الجسمي عن سعادتها البالغة، للمشاركة في مسلسل «سوتس بالعربي» الذي عرض في ماراثون دراما رمضان 2022.

ريم الجسمي: لم أتردد في الموافقة علي المشاركة

وقالت ريم الجسمي في تصريح خاص لـ«الوطن»، إنها عندما لم تردد للمشاركة في سوتس بالعربي ، لأن المسلسل مختلف والشخصيات تلعب أدوارا مختلفة، كما أنه عمل مميز، كما أنها تحب الشخصية الأجنبية

وعن فريق العمل قال «الجسمي»: «المسلسل يضم نخبة من النجوم، وجميعهم يمتلكون موهبة وطاقة فنية كبيرة، لذا أنا سعيد بالعمل معهم، وأتمنى أن ينال هذا العمل إعجاب الجمهور والنقاد».

أبطال مسلسل سوتس بالعربي

شارك في بطولة مسلسل «سوتس بالعربي» آسر ياسين، أحمد داوود، ريم مصطفى، صبا مبارك، تارا عماد، محمد شاهين، مصطفى درويش، هبة عبد الغني، بالإضافة إلى ظهور عدد كبير من نجوم الوسط الفني، ومن تأليف محمد حفظي.

مشاركة ريم الجسمي في العرض المسرحي أمل بكرة

وتشارك ريم الجسمي في العرض المسرحي «أمل بكرة»، الذي يعرض حاليا بموسم عيد الفطر يشارك فيه مجموعة من خريجي مبادرة «ابدأ حلمك» للكشف عن المواهب الشابة في المحافظات، والتي أطلقتها الهيئة العامة لقصور الثقافة.

مسرحية أمل بكرة تواجه التنمر

وتدور أحداث المسرحية حول أزمة التنمر التي يعاني منها بعض الشباب، بينما تطرح المسرحية مجموعة من الحلول لهؤلاء الأشخاص، وكيفية التعامل مع المتنمرين، كما توجه بعض النصائح لهم، وكيفية التعامل مع من يمر بأزمة.