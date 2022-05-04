انطلاق امتحانات النقل بجنوب سيناء السبت المقبل.. وبدء تعقيم اللجان

قال محمد عقل، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة جنوب سيناء، إنه عقد اجتماعا مع جميع مديري الإدارات التعليمية بالمحافظة، لوضع خطة امتحانات نهاية العام الدراسي 2021/ 2022، مشيرا إلى أن اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، وافق على جدول الامتحانات المقترح بالنسبة للنقل.

وأضاف «عقل» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن جميع المدارس ملتزمة بتطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، حيث تقرر تعقيم اللجان بداية من اليوم استعدادا لانطلاق امتحانات النقل السبت المقبل.

لا امتحانات دون كمامة

وتابع وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة جنوب سيناء، إن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أصدر قرارا بالاتفاق مع وزارة الصحة، بشأن عدم دخول الامتحانات دون كمامة سواء للمعلمين أو الطلاب أو أي شخص يتواجد داخل لجان امتحانات نهاية العام الدراسي، مشيرا إلى أنه جرى التشديد في الاجتماع الذي عقد قبل إجازة عيد الفطر المبارك، على تنفيذ الإجراءات الاحترازية داخل كل مدرسة، وهي:

- توفير أدوات تعقيم داخل كل مدرسة.

- توفير كاشف الحرارة وتوقيع الكشف على كل الطلاب.

- منع دخول أي طالب أو مدرس لا يرتدي كمامة، وتوفير كمامات داخل اللجان.

- تواجد زائرة صحية داخل كل مدرسة.

- وجود غرفة للعزل داخل كل مدرسة.

- تحقيق التباعد الاجتماعي بين الطلاب داخل اللجان.

امتحانات النقل في جنوب سيناء

وأكد محمد عقل أن امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2021/2022 تبدأ السبت المقبل 7 مايو بجميع صفوف النقل بمختلف المراحل التعليمية، وتنتهي الخميس من الأسبوع نفسه، على أن تبدأ امتحانات الشهادة الإعدادية السبت الموافق 14 مايو ولمدة أسبوع، مشيرا إلى أن إجمالي الطلاب في محافظة جنوب سيناء بالنسبة للنقل 11 ألف طالب وطالبة.

ويبلغ عدد طلاب الصف الأول الإعدادي 3321 طالبا وطالبة، وطلاب الصف الثاني الإعدادي 3106 طلاب وطالبات، ويبلغ إجمالي عدد طلاب الصف الأول الثانوي العام 905 طلاب وطالبات، بـ22 مدرسة ثانوية في 8 إدارات تعليمية.