«التنمية المحلية»: أطلقنا 118 سيارة سلع مخفّضة ضمن «سند الخير» خلال رمضان

أكد اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، أن مبادرة «سند الخير» شهدت إقبالاً كبيراً وترحيباً من المواطنين بالمناطق التى انطلقت فيها، خاصة من حيث تنوع المنتجات المعروضة والأسعار والجودة، موضحاً أنهم تقدّموا بالشكر للقيادة السياسية على هذه المبادرة وجميع المبادرات الجيّدة لتوفير السلع فى الشوادر والمعارض الثابتة والمتحرّكة ومعارض «أهلاً رمضان»، التى تدعم محدودى ومتوسطى الدخل، وتوفر السلع الغذائية لهم بأقل من مثيلاتها فى الأسواق.

وأضاف «شعراوى»، عقب تلقيه تقريراً اليوم، حول جهود المبادرة، التى أطلقتها الوزارة نهاية مارس الماضى لتوفير السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك بأسعار مخفّضة خلال «رمضان»، أنها غطت 16 محافظة، هى (المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، كفر الشيخ، الدقهلية، الإسماعيلية، السويس، البحيرة، القاهرة، الجيزة، جنوب سيناء، الفيوم، بنى سويف)، وبنهاية شهر رمضان انتشرت نحو 118 سيارة للمبادرة فى 70 قرية و15 حياً بـ12 محافظة»، حيث استهدفت السيارات المحمّلة بالمنتجات الغذائية الأحياء الشعبية والقرى الأكثر احتياجاً بتخفيضات كبيرة.

وأوضح أن إجمالى مبيعات الأسبوع الأول لسيارات المبادرة فى المحافظات الست التى انطلقت فيها بلغت 8.6 مليون جنيه، حيث تم توزيع سيارات المبادرة فى 70 قرية و15 حياً ومدينة بـ12 محافظة.