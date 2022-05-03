لأصحاب الهمم.. موعد حجز شقق الإسكان الاجتماعي في الطرح الجديد

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق، ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عن طرح جديد لعدد من الوحدات السكنية، في مدينة الخارجة بمحافظة الوادى الجديد، ضمن مشروع «درة الوادي»، بإجمالى 160 وحدة سكنية، للمواطنين من منخفضي ومتوسطي الدخل، متضمنين أصحاب الهمم، ضمن مبادرة التمويل العقاري، بفائدة 3%، وتقسيط على 30 سنة.

وتستعرض «الوطن» موعد حجز شقق الإسكان الاجتماعي بالطرح الجديد، للمواطنين من ذوي الاحتياجات والقدرات الخاصة، وفقا لبيان سابق لوزارة الإسكان والمرافق، وصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري.

موعد حجز شقق الإسكان بالطرح الجديد

- يبدأ موعد حجز شقق الإسكان الاجتماعي بالطرح الجديد، للمواطنين من أصحاب الهمم، وتسجيل بيانات الحجز ورفع الاستمارة والإقرار المرفقين بكراسة الشروط، على الموقع الإلكتروني لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري، خلال الفترة من يوم الإثنين الموافق 9 مايو الجاري، حتى يوم الأربعاء 11 مايو الجاري.

- يبدأ من يوم الخميس الموافق 12 مايو الجاري، حتى يوم الخميس الموافق 26 من نفس الشهر، لجميع المواطنين، بما فيهم أصحاب الهمم.

مقدم حجز الشقق بالطرح الجديد

- يبلغ مقدم حجز شقق الإسكان الاجتماعي بالطرح الجديد، للمواطنين منخفضي الدخل، 15 ألف جنيه.

- يبلغ مقدم حجز شقق الإسكان الاجتماعي بالطرح الجديد، للمواطنين من متوسطي الدخل، 20 ألف جنيه.

حدود الدخل لحجز الوحدات

أصحاب الدخل المنخفض:

- الحد الأقصى لصافي مصادر الدخل لمنخفضي الدخل، 4500 جنيه شهريًا للفرد.

- الحد الأقصى لصافي مصادر الدخل لمنخفضي الدخل، 6000 جنيه شهريًا للأسرة.

أصحاب الدخل المتوسط:

- يبلغ الحد الأقصى لصافي مصادر الدخل لمتوسطي الدخل، 10 آلاف جنيه شهريًا للفرد.

- يبلغ الحد الأقصى لصافي مصادر الدخل لمتوسطي الدخل، 14 ألف جنيه شهريًا للأسرة.