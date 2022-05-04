خطوات حجز شقق «الإسكان» بالطرح الجديد لمنخفضي ومتوسطي الدخل.. فائدة 3%

أيام قليلة، ويفتح صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري، باب حجز شقق الطرح الجديد، بعدما أعلنت وزارة الإسكان والمرافق، ممثلة فى الصندوق، عن طرح عدد من الوحدات السكنية، ضمن مشروع «درة الوادي»، بمحافطة الوادي الجديد، ضمن مبادرة التمويل العقاري، وذلك للمواطنين من منخفضي ومتوسطي الدخل.

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، خطوات حجز شقق «الإسكان» بالطرح الجديد، لمنخفضي ومتوسطي الدخل، وفقا لما صدر فى بيان لوزارة الإسكان والمرافق، وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

خطوات حجز شقق «الإسكان» بالطرح الجديد

1- التوجه لأحد مكاتب البريد المميكنة على مستوى محافطة الوادي الجديد.

2- شراء كراسة الشروط الخاصة بشقق الإسكان الاجتماعى بالطرح الجديد.

3- قراءة كراسة الشروط جيدا.

4- سداد مقدم جدية الحجز، سواء 15 ألف جنيه، لمنخفضي الدخل، أو 20 ألف جنيه لمتوسطي الدخل.

5- سداد قيمة المصروفات الإدارية.

6- القيام بزيارة الموقع الإلكتروني الرسمي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

7- إنشاء حساب جديد على الموقع الإلكتروني للصندوق، وتحديد كلمة مرور خاصة بك.

8- رفع البيانات والأوراق المطلوبة للحجز، والمذكورة فى كراسة الشروط، وذلك خلال المهلة المحددة لحجز شقق الإسكان بالطرح الجديد.

مواعيد حجز «الإسكان» بالطرح الجديد لمنخفضي ومتوسطي الدخل

- وفقا لما صدر فى بيان لوزارة الإسكان والمرافق، وصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري، تبدأ فترة حجز وحدات الطرح الجديد، للمواطنين من منخفضي ومتوسطي الدخل، ضمن مشروع «درة الوادي»، بمحافظة الوادي الجديد، من يوم الاثنين الموافق 9 مايو 2022 حتى الأربعاء 11 مايو 2022 «للمواطنين من ذوي الإعاقة فقط».

- تستكمل فترة الحجز من يوم الخميس الموافق 12 مايو 2022 حتى الخميس 26 مايو 2022 لجميع المواطنين متضمنين ذوي الإعاقة.