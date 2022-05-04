الاتحاد الأوروبي: حظر تدريجي لواردات النفط الروسي لمدة 6 أشهر

فرضت المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، عقوبات جديدة على الكرملين، تشمل إلغاءً تدريجيًا لواردات الخام الروسية لمدة ستة أشهر، وفقًا لـ«CNBC».

دفع الغزو الروسي غير المبرر لأوكرانيا، والأدلة على جرائم الحرب، الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ خطوات أكثر جرأة بشأن عقوبات الطاقة، لكن فرض تدابير يمكن أن تقلل أو تقطع بالكامل، إمدادات الطاقة الروسية إلى الاتحاد الأوروبي كانت مهمة معقدة بالنسبة للكتلة.

واردات النفط الروسي تشكل نحو 25٪ من مشتريات الاتحاد

تعتمد المنطقة على روسيا في العديد من مصادر الطاقة، بما في ذلك النفط. في عام 2020، شكلت واردات النفط الروسي نحو 25٪ من مشتريات الكتلة الخام، وفقًا لمكتب الإحصاء بالمنطقة.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، خلال كلمة ألقتها في البرلمان الأوروبي اليوم الأربعاء: «لنكن واضحين: لن يكون الأمر سهلًا»، وفقًا لـ«CNBC».

اقتراح فرض حظر على النفط الروسي

وأضافت أن بعض الدول الأعضاء، تعتمد بشدة على النفط الروسي، لكن علينا ببساطة أن نعمل على ذلك نقترح الآن فرض حظر على النفط الروسي، سيكون هذا حظرًا كاملًا على استيراد النفط الروسي، المنقول بحرًا وخطوط الأنابيب، الخام والمكرر.

ألمانيا دعمت فكرة حظر النفط الروسي

كان حظر النفط الروسي موضوعًا مثيرًا للجدل إلى حد كبير داخل الاتحاد الأوروبي، لكن الخطوة اكتسبت المزيد من الزخم بعد أن دعمت ألمانيا الفكرة. ومع ذلك تطالب دولتان في الاتحاد الأوروبي - سلوفاكيا والمجر، وكلاهما يعتمدان بشكل كبير على الطاقة الروسية بإعفاءات.

ولم تفصح رئيسة المفوضية الأوروبية، عن أي تفاصيل حول الإعفاءات خلال خطابها، لكن اثنين من مسؤولي الاتحاد الأوروبي، الذين لم يرغبا في الكشف عن هويتها، قالا إن اقتراح اللجنة يتضمن المرونة وهذا يعني أنه من المحتمل أن يكون أمام المجر وسلوفاكيا فترة زمنية أطول للتخلص التدريجي من النفط الروسي.