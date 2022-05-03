التحقيق في واقعة صلاة العيد على مزلقان طلخا وتوقف قطار طنطا (فيديو)

تسبب أداء عدد من المصلين في مسجد المحطة بمدينة طلخا بمحافظة الدقهلية صلاة عبد الفطر المبارك، على قضبان السكة الحديد، في توقف قطار طنطا لأكثر من 8 دقائق، رغم قيام السائق بتنبيه المصلين، إلا أنهم استكملوا صلاتهم دون أن يتحرك منهم أحد، وبعد انتهاء الصلاة استأنف القطار حركته أثناء مرور عدد من المواطنين أمامه، دون لا مبالاة بحركة القطار.

تداول مقطع فيديو للصلاة على القضبان

وتداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يرصد قيام عدد من الأشخاص بأداء صلاة عيد الفطر المبارك على قضبان السكك الحديدية، مما استدعي توقف القطار، حتي انتهاء المصلين من الصلاة وانصرافهم للعبور.

توقف القطار 8 دقائق لحين انتهاء الصلاة

وقال مصدر بسكك حديد المنصورة إن المقطع المتداول صحيح، وحدثت الواقعة تحديداً بمدينة طلخا في محافظة الدقهلية، حينما افترش المصلون محيط مسجد المحطة وفي منطقة المزلقان، وصولاً إلى المزلقان، في وقت كان القطار متجهاً من المنصورة إلى طنطا.

وأضاف المصدر لـ«الوطن» أن القطار توقف لحين انتهاء المصلين من أداء الصلاة علي القضبان، ورغم إرسال السائق أكثر من تحذير دون استخدام آلة التنبيه بفتح «هواء الفرامل»، لتنبيههم، الا أنهم استكملوا صلاتهم، واضطر للتأخر 8 دقائق حتى انتهى المصلون من أداء الصلاة.

سائق القطار يخطر الهيئة وشرطة النقل بالفيديو

وأوضح أن قائد القطار رصد الواقعة وأرسل مقطع فيديو يرصد توقف المصلين أمامه لهيئة السكك الحديدية، فضلاً عن إخطار شرطة النقل والمواصلات، التي فتحت تحقيقاً في الواقعة.

ونشرت عدة صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر صلاة المواطنين على مزلقان السكة الحديد، أثناء وجود القطار الذي توقف تماماً، حتى انتهاء المصلين من أداء الصلاة، كما أصر البعض على عبور المزلقان أثناء تحرك القطار.