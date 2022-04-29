مصرع شخصين اصطدم بهما قطار أثناء عبورهما مزلقان بلتان بالقليوبية

لقي شخصين مصرعهما، اليوم الجمعة، اصطدم بهما قطار أثناء عبورهما مزلقان بلتان، بمدينة طوخ، بمحافظة القليوبية، وجرى نقل الجثتين إلى المستشفى وتولت الجهات المعنية التحقيق وامرتا بالتصريح بدفن الجثمانين عقب التعرف علي شخصيتهما وانتهاء أعمال التشريح لهما وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

بلاغ بمصرع شخصين

تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارًا من مأمور مركز طوخ، بوجود حادث تصادم قطار بشخصين أثناء عبورهما مزلقان بلتان بطوخ.

التصريح بالدفن

جرى إخطار نقطة إسعاف، وانتقلت سيارتين إسعاف لموقع الحادث وجرى نقل الجثتين إلى المستشفى وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وأمرت بالتصريح بالدفن.

مصرع شخص إثر حادث سير

في سياق أخر، أمرت جهات التحقيق بالتصريح بدفن جثة شخص لقي مصرعه في حادث تصادم سيارة اجرة بونش على الطريق الزراعي أمام مدينة طوخ طريق مصر الإسكندرية الزراعي الذي أسفر عن مصرع شخص و4 مصابين.

تم نقل المصابين لمستشفي بنها الجامعي وقليوب التخصصي، وتم رفع أثار الحادث لتيسير الحركة المروية وتحرر المحضر اللازم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

تلقت مديرية أمن القليوبية إخطارا من شرطة النجدة يفيد وقوع حادث حادث تصادم سيارة أجرة بونش أمام مدينة طوخ على طريق مصر - إسكندرية الزراعي اتجاه القاهرة، ووجود مصابين.

انتقل العميد تامر موسى مامور مركز شرطة طوخ، والمقدم محمد شداد رئيس وحدة مرور طوخ، وأحمد الوزيري رئيس المدينة، وبالفحص والمعاينة تبين اصطدام سيارة أجرة بونش، ووجود 4 مصابين وحالة وفاة، وتم انتقال 6 سيارات إسعاف لنقل المصابين لمستشفى بنها الجامعي وقليوب التخصصي لتلقى العلاج اللازم، وعلى الفور تم رفع أثار الحادث وتسير حركة المرور أمام السيارات.