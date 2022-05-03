فقد 8 جنيهات بالعيد.. نصائح للشباب المقبل على الزواج لشراء الذهب

طرح عدد من الشباب المقبل على الزواج والخطوبة عدة تساؤلات لتجار الصاغة، بشأن شراء الشبكة الآن أم الانتظار، خاصة بالنسبة للذين لم يتبق على خطبتهم أو زفافهم سوى أسابيع قليلة.

نصائح للشباب المقبل على الزواج

ونصح هانى فكري، رئيس شعبة الذهب والمجوهرات بغرفة كفرالشيخ، الشباب المقبل على الزواج: «لو هتشتري شبكة في حدود الـ20 ألف جنيه اشترى الآن لأنها لو زادت فنسبة الخسائر لن تكون كبيرة في حالة التراجع أو الارتفاع، أما لو زاد سعر الشبكة عن 50 ألف فيمكن اقتناؤها على فترات لتقسيم الخسائر سواء ارتفاع أو انخفاض».

ووجه نصائح للراغبين في الاستثمار واستغلال الانخفاض الكبير في سعر جرام الذهب، بضرورة: «لازم تحسب المتوسط لـ سعر الذهب في آخر 6 أشهر، لو انخفض ووصل إلى 10% من قيمته اشترى الآن، مع التركيز على الأعيرة الذهبية الأقل مصنعية كعيار 24 البندقي أو عيار 21 الشعبي كما يلقبونه أو السبائك متوسطة الحجم».

نصائح للراغبين في الاستثمار بالذهب

وأوضح أنه من المنتظر أن تشهد أسعار الذهب انخفاضًا خلال الفترة المقبلة، لذا فالاستثمار في الذهب أقل مخاطرة بالمقارنة بالملاذات الأخرى، ودعا المواطنين لمتابعة أخبار حالة الدولار الأمريكي إذ توجد علاقة عكسية بين الدولار والذهب، فكلما انخفض الدولار كلما ارتفع الذهب والعكس صحيح، مع تحديد السعر المستهدف من الاستثمار في الذهب أسعار الذهب.

جدير بالذكر أن الذهب فقد اليوم 4 جنيهات، لتصبح التراجعات خلال يومي عيد الفطر المبارك 8 جنيهات في الجرام الواحد، وسجل عيار 24 سعر 1.303 جنيه، وبيع عيار 21 بسعر 1.140 جنيه وبيع عيار 18 بسعر 977 جنيهَا، وبيع الجنيه الذهب (8 جرامات) بسعر 9120 جنيهًا.