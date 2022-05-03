للمهتمين بشراء الذهب.. خبير يوضح حركة الأسعار خلال الساعات المقبلة

تراجعت أسعار الذهب العالمية اليوم الثلاثاء إلى أدنى مستوياتها منذ منتصف شهر فبراير، حيث أدى ارتفاع الدولار والرفع الوشيك لأسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى اضعاف جاذبية السبائك باعتبارها وسيلة للتحوط من التضخم.

وقال سيد حسين، مدير استثمار وخبير أسواق مال، شهدنا ارتفاعات قياسية في أسعار الذهب مع بداية الأزمة الأوكرانية وصولا إلى مستويات 2000 دولار للأوقية، ثم بدأت رحلة الهبوط التدريجي مع إعلان بعض أعضاء الفيدرالي الأمريكي، إمكانية رفع معدلات الفائدة بوتيرة أعلى بمقدار 0.5%، في الاجتماع القادم، بينما تقدر مستهدفات الفيدرالي الأمريكي وصول أسعار الفائدة من 2 إلى 2.5% بنهاية العام، لكبح جماح ارتفاع مؤشرات التضخم.

وأضاف «حسين»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن إعلان الفيدرالي عن رفع أسعار الفائدة غداً، قد يرفع أسعار الذهب في الوقت الذي احتسب فيه السوق معدلات الرفع على أسعار المعادن، مع زيادة اقبال المستثمرين على شراء السندات الأمريكة خلال هذه الفترة على حساب الدخول في بعض الأصول منها الذهب.

رفع الفائدة يدفع الذهب للارتفاع

وفيما يخص أسعار الذهب المحلية في السوق المصرية، فقد تتأثر أيضاً بشكل إيجابي، ونشهد بعض الارتفاعات في أسعار الذهب محلياً بعد إعلان الفيدرالي الأمريكي غداً عن معدلات الفائدة والمتوقع رفعها نصف نقطة مئوية، وهو ما يؤثر بالإيجاب على أسعار الذهب محلياً.

مستويات الدعم الحالية للذهب

وأوضح، أن مستويات الدعم الحالية للذهب هي 1800/ 1750 دولار للأوقية، في حال الاقتراب منها قد نشهد عودة القدرة الشرائية من قبل المستثمرين، والتي قد ترفع مستويات 1950 دولار للأوقية خلال هذه الفترة.

الذهب عند أدنى مستوى منذ منصف فبراير

وهبطت أسعار الذهب الفوري 0.5% إلى 1854.21 دولارًا للأوقية اعتبارًا، وهو أدنى مستوى له منذ 16 فبراير 2022، كما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب أيضاً 0.5% إلى 1854.40 دولارًا.

الدولار قرب أعلى مستوى في 20 عاماً

وظل الدولار بالقرب من أعلى مستوياته في 20 عامًا، مما يجعل الذهب المسعر بالدولار الأمريكي أقل جاذبية للمشترين في الخارج، في حين بلغت عوائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات يوم الإثنين 3٪ للمرة الأولى منذ ديسمبر 2018.

توقعات برفع أسعار الفائدة

ويترقب المستثمرون اجتماع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية التابعة للبنك المركزي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة في وقت لاحق من اليوم، ومن المتوقع أن ترفع تكاليف الاقتراض بمقدار نصف نقطة مئوية، وسيعلن الفيدرالي الأمريكي عن نتائج الاجتماع يوم غداً الأربعاء.

وكان بنك الاحتياطي الفيدرالي، قد رفع سعر الفائدة في سياسته بمقدار 25 نقطة أساس في مارس، ومن المرجح أن يبدأ قريبًا في تقليص حيازاته من الأصول.