حظك اليوم برج الثور الأربعاء 4-5-2022 عاطفيا ومهنيا

يتمتع مواليد برج الثور بالعديد من الصفات التي تميزهم عن غيرهم، فهم يمتلكون صفات عديدة أبرزها الإخلاص ويتحملون المسئولية كثيرا بشكل يلقى تقدير من حولهم وإعجابهم بهم، كما تجدهم أشخاص أسوياء مستقرين نفسيا ويميلون إلى الرومانسية وتقديم الحب والعون لمن حولهم ولا يتأخرون عن طلب المساعدة أبدا.

صفات مواليد برج الثور

بجانب المميزات، هناك بعض العيوب التي تتواجد في مولود برج الثور، أبرزها العناد فهم يتمسكون برأيهم كثيرا ويصعب التنازل عنه مهما كان خاطئًا، كما أنهم شخصيات غيورة وتجدهم يتهور في العديد من المواقف مع شركاء حياتهم إذا شعروا بأن أحدًا يقترب منهم، كما أنهم كسالى لا يؤدون عملهم سريعا ويتوانون به ويأخرونه لعدة أيام، ويجدون صعوبة في التركيز في مختلف الأمور حولهم مما يضعهم في بعض المشاكل خاصة على المستوى المهني.

حظك اليوم برج الثور عاطفيا

وقالت خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن اليوم مميزًا لمواليد برج الحمل على المستوى العاطفي حيث تتواجد الشمس في برجهم وهذا يمدهم بسحر وجاذبية خاصة تؤثر عليهم وتجذب إليهم الجنس الآخر، وذلك وفق حظك اليوم.

حظك اليوم برج الثور مهنيا

عليك الانتباه جيدا اليوم، فمواليد برج الثور عليهم التأني وحساب خطواتهم جيدا كي يحققوا مكاسب مرجوة انتظروها منذ فترة كبيرة.