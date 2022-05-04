نجل فريدة سيف النصر يتعرض لوعكة صحية وتطلب له الدعاء

تعرض نجل الفنانة فريدة سيف النصر لوعكة صحية، حيث عانى من التهاب في جدار القلب، وكتبت فريدة على «فيسبوك»: «مش عارفة أنام من إمبارح.. يعني إيه التهاب في جدار القلب.. ربنا يشفيك ويعافيك يا نور عيني.. يا رب طمني على ابني ادعوا لنا وغلاوة النبي، ده لو ظفر منه طار أموت».

الفنانين يدعون لنجل فريدة سيف النصر

ودعا عدد من الفنانين له ومن بينهم إيهاب فهمي ومدحت تيخة، محمود متولي وغيرهم من الفنانين.

أعمال فريدة سيف النصر

يذكر أن آخر أعمال فريدة سيف النصر مسلسل موسى، والذي عرض في رمضان قبل الماضي، والذي قام ببطولته محمد رمضان وجسدت دور كُحلة والدة منذر رياحنة، وشاركت فريدة سيف النصر في نحو 121 عملا فنيا ما بين السينما والدراما والمسرح، ومن أهم أعمالها «الفتوة» مع ياسر جلال و«صاحب المقام» مع يسرا و«الأب الروحي» مع محمود حميدة، و«العطار والسبع بنات» مع نور الشريف، و«البيه البواب» مع أحمد زكي و«الشقة من حق الزوجة» مع محمود عبدالعزيز ومعالي زايد، و«مين فينا الحرامي» مع عادل إمام، ومسرحية «المتزوجون» مع سمير غانم وغيرها من الأعمال.