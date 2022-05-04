«الداخلية» تهدي ملابس العيد للأيتام والأطفال ذوي الهمم

نظمت وزارة الداخلية، تنظيم مبادرة «كلنا واحد – معك في العيد»، من خلال تجهيز «أطقم ملابس ــ هدايا - حلوى – ورود»، وتوزيعها على دور رعاية الأيتام ودور رعاية الأطفال ذوي الهمم بمختلف المحافظات، وأطفال النزيلات بمراكز الإصلاح والتأهيل.

تعزيز الترابط بين رجال الشرطة والمواطنين

يأتي ذلك في إطار ثوابت استراتيجية العمل بوزارة الداخلية، الهادفة إلى تفعيل الدور المجتمعي؛ لبناء جسور الثقة والتعاون مع كافة أطياف وفئات المجتمع المصري، والتواصل الفعال بكافة المناسبات، بما يسهم في تعميق أواصر الثقة وتعزيز الترابط بين رجال الشرطة والمواطنين وتحت رعاية رئيس الجمهورية.

ولاقت تلك المبادرة الاستحسان من الجميع لحرص وزارة الداخلية على مشاركتهم الاحتفال بحلول عيد الفطر المبارك، ووجهوا الشكر لرجال الشرطة على تلك المبادرة التي تساهم في تعزيز روح المشاركة والمؤازرة بين هيئة الشرطة والمواطنين في مختلف المناسبات.

شرطة البيئة تشارك المواطنين الاحتفال بعيد الفطر

فيما شاركت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بقطاع الشرطة المتخصصة، المواطنين المتواجدين بمختلف المراسي ومراكب النزهة بالمسطح المائي لنهر النيل، الاحتفال وتوزيع عدد من الهدايا على المواطنين بمناسبة عيد الفطر المبارك.