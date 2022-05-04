تعافي أم وبناتها الأربع من تسمم غذائي بسوهاج.. أكلن وجبة بطاطس فاسدة

تماثل للشفاء أم وبناتها الأربع، بعد تعرضهن لواقعة تسمم غذائي، إثر تناول وجبة طعام فاسدة، بقرية السكساكة بمركز طما بمحافظة سوهاج، وذلك في الساعات الأولى من صباح ثالث أيام عيد الفطر المبارك.

خروج الأسرة المصابة بالتسمم من المستشفى

وخروجت المصابات جميعهن من مستشفى طما المركزي، عقب قضاء ليلة ثاني أيام عيد الفطر المبارك بالمستشفى، بعد إجراء الإجراءات الطبية اللازمة، والتي شملت غسيل المعدة لكل منهن، ووضعهن تحت الملاحظة لأكثر من 12ساعة.

وتلقى اللواء محمد عبد المنعم الشرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، وعلي العماري رئيس مباحث المديرية بسوهاج، إخطارا من مركز شرطة طما بمحافظة سوهاج، يفيد بتلقي إشارة من مستشفى طما المركزي، بوصول كل من «نشوى ح ع»، 37 عاما، ربة منزل، وتقيم بدائرة مركز طما بمحافظة سوهاج، وبناتها الأربعة «شيماء ح م»، 13 عاما، طالبة بالمرحلة الإعدادية، و«فرحة ح م»، 11 عاما، طالبة بالمرحلة الابتدائية، والطفلة «ندى ح م»، 8 أعوام، طالبة بالمرحلة الابتدائية، والطفلة «مريم ح م»، 3 سنوات، وجميعهن يقمن بدائرة مركز طما بمحافظة سوهاج، ويعانين من حالة إعياء وقيء، والحالة العامة جيدة.

وادعت المصابات تناولهن طعاما منزليا فاسدا (وجبة بطاطس مقرمشة)، وتم حجزهن بالمستشفى، وأجريت لهن الإجراءات الطبية اللازمة، ووضعن تحت الملاحظة.

الأب ينفي الشبهة الجنائية بواقعة التسمم

ونفى المدعو «حسام الدين م ع» 48 عاما، عامل، ويقيم بدائرة مركز طما بمحافظة سوهاج الشبهة الجنائية في الحادث، وقرر حدوث إصابتهن عقب تناولهن وجبة طعام منزلي فاسدة.